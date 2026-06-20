Bijušais Kanādas premjerministrs Džastins Trudo izpelnījies kritiku sociālajos medijos par to, ka neapmeklēja Kanādas pirmo spēli 2026. gada FIFA Pasaules kausā, tā vietā dodoties uz ASV izlases maču Losandželosā, kur uzstājās viņa draudzene, dziedātāja Keitija Perija.
Kanāda, ASV un Meksika šogad kopīgi rīko Pasaules kausa finālturnīru. Kanādas izlase turnīru sāka ar neizšķirtu 1:1 pret Bosniju un Hercegovinu Toronto, savukārt ASV valstsvienība dažas stundas vēlāk Losandželosā ar 4:1 pārspēja Paragvaju.
Trudo tika manīts "SoFi" stadionā Kalifornijā, kur pirms ASV un Paragvajas spēles uzstājās Perija. Televīzijas translācijā bija redzams, kā dziedātāja pēc uzstāšanās dodas pie Trudo, bet vēlāk abi kopīgi vēro spēli tribīnēs.
Reaģējot uz kritiku, Trudo sociālajā platformā "X" skaidroja savu izvēli. "Dažreiz jāpilda atbalstošā boifrenda pienākumi. Taču jūs jau zināt, uz kuras komandas uzvaru es ceru," rakstīja bijušais politiķis, ierakstam pievienojot Kanādas karoga simbolu.
Sociālajos medijos Trudo lēmums izraisīja atšķirīgas reakcijas. Daļa lietotāju pauda neizpratni, ka bijušais valdības vadītājs nav klāt Kanādas vēsturiskajā spēlē, īpaši ņemot vērā, ka valsts ir viena no turnīra rīkotājām. Savukārt citi norādīja, ka Trudo vairs neieņem valsts amatu un kā privātpersonai viņam ir tiesības pieņemt personiskus lēmumus.
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