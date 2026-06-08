Eiropas Komisijas (EK) un 15 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu amatpersonas otrdien Briselē uzņēma Afganistānā valdošā talibu režīma pārstāvjus, lai apspriestu iespējas paātrināt Afganistānas pilsoņu repatriāciju no ES.
Briselē notikušās tikšanās vieta un citas detaļas netiek atklātas, vēsta telekanāls "Euronews". Šo tikšanos asi kritizējuši progresīvi noskaņoti Eiropas Parlamenta deputāti un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas norāda uz Afganistānā notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Sarunas esot notikušas stingri "tehniskā" līmenī, jo Afganistānā 2021. gadā pie varas nākušo talibu režīmu ES diplomātiski neatzīst. Beļģijas Ārlietu ministrija pieciem talibu pārstāvjiem pirms sarunām izsniegusi vienas dienas vīzas. Sarunas koncentrējušās uz nepieciešamību repatriēt tos afgāņus, kuri ir "pastrādājuši smagus noziegumus vai rada drošības apdraudējumu", pavēstījusi EK. Eiropas valstis bieži vien nav spējīgas šos cilvēkus repatriēt, jo Afganistāna viņus neuzņem. Zviedrijā, kas kopā ar EK vadīja sarunas ar talibiem, pašlaik repatriāciju gaida ap 200 par smagiem noziegumiem notiesātu Afganistānas pilsoņu, vēsta "Euronews". Sarunas ar talibiem ietilpst plašākā ES stratēģijā, kas paredz pastiprināti repatriēt nelegālos imigrantus uz to izcelsmes valstīm. Šāda izraidīšana ir bijusi īpaši sarežģīta afgāņu gadījumā. No 14 200 Afganistānas pilsoņiem, kuriem pagājušā gada pirmajos deviņos mēnešos bija jāatstāj ES teritorija, to izdarījuši tikai 340, liecina "Eurostat" dati.
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