Ukraina un ASV apspriež ideju par divpakāpju pamieru ar Krieviju, vēsta britu žurnāls "The Economist".
Žurnāls ziņo, ka pašlaik atsākušās neoficiālas sarunas ar Krieviju, un starp Ukrainu un ASV prezidenta Donalda Trampa komandu tiek uzturēti regulāri kontakti.
Viena no apspriestajām idejām ir divpakāpju pamiera noslēgšana, vispirms ierobežojot karadarbību 50 līdz 70 kilometru platā zonā abpus frontes līnijai un pēc tam noslēdzot plašāku vienošanos.
Tomēr augsta ranga Ukrainas amatpersona sarunā ar žurnālu norādīja, ka Krievija, visticamāk, centīsies novilcināt laiku līdz nākamajam pavasarim, cerot, ka tās triecieni Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai ziemā piespiedīs Ukrainu piekāpties. Turklāt, pēc šīs amatpersonas domām, Maskava diez vai veiks kādus soļus līdz oktobrim, kad tā, iespējams, vēlēsies sniegt Trampam priekšvēlēšanu atbalstu un saņemt kaut ko pretī.
Rudenī ASV gaidāmas Kongresa vidustermiņa vēlēšanas.
Krievi uz Ukrainu raidījuši 90 lidrobotus
Naktī uz piektdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 90 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem 79 lidrobotus.
Konstatēti deviņu uzbrukuma lidrobotu trāpījumi astoņās apkaimēs. Vēl astoņās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 389 420
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 389 420 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1370 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 040 tankus, 24 783 bruņutransportierus, 44 298 lielgabalus un mīnmetējus, 1881 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 1432 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1688 sauszemes bezpilota sistēmas, 359 557 bezpilota lidaparātus, 4787 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 108 866 automobiļus un autocisternas, kā arī 4309 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu