Pašreizējais dzīves periods realitātes seriāla "Ģimene burkā" zvaigznei Esterei Bindrei izvērties maksimāli saspringts – paralēli gatavošanās procesam skolas pārbaudījumiem viņa pamanījusies ienirt intriģējošos radošos izaicinājumos. Kamēr pārējie mājinieki pēc ilgāka pārtraukuma beidzot bauda kopābūšanu, top skaidrs, ka Esteres pēdējā laika mistiskā nozušana nesusi zināmus augļus. Jauniete ir nopietni pieteikusi sevi aktrises ampluā, paspējot izmēģināt spēkus gan uz amatierteātra skatuves, kā arī gūstot pieredzi kādā seriālā.
Pēc saspringta ikdienas skrējiena Bindri beidzot atraduši brīvu brīdi, lai visi kopā dotos nelielā braucienā ārpus mājas. Estere neslēpj prieku par kopīgo atpūtu pie dabas, cerot, ka svaigais gaiss vēlāk garantēs izcilu miegu. Tikmēr Agrita secina, ka pēdējā laikā šādi brīži bijis liels retums: "Beidzot dienu kopā pavadījām, tāpēc ka trīs nedēļas kaut kā mainījāmies, prom bijām un tagad reāli tāda pirmā diena atkal kopā visiem."
Šāda situācija izveidojusies, jo aizvadītās trīs nedēļas Agrita ar Beatrisi pavadīja, atgūstot spēkus rehabilitācijas centrā "Vaivari". Tomēr arī Esteres ikdienu aizņēma ne tikai intensīvas mācības pirms vidusskolas noslēguma pārbaudījumiem, bet arī mērķtiecīga tuvošanās savam sapnim par aktiermākslu. Jaunā sieviete neslēpj sajūsmu par pirmo nopietno mēģinājumu tikt pie lomas amatierteātrī, kas vainagojies ar panākumiem: "Es nevaru, protams, baigi atklāt neko, kāda man ir tā loma vai kaut kas tāds, bet, principā, jauna meitene... Tālāk jau es vairs neko nevaru stāstīt, tāpēc, ja jūs gribēsiet, varēsiet braukt izrādi skatīties."
Kā izrādās, skatītāji Esteri varēs vērot ne vien vairākos teātra iestudējumos, bet arī kādā televīzijas projektā, kurā viņa uzaicināta piedalīties. Sarunā ar aizkadra komandu viņa nedaudz vairāk paver priekškaru savai lomai plānotajā projektā: "Šoreiz man sanāca pafilmēties vienā zināmā latviešu komēdijseriālā – tam nāks jaunā sezonā ārā jau rudenī. Nu, ja sekosiet cītīgi, tad jau redzēsiet, kur es esmu un kur kaut ko padarīšu, kur man būs tā lomiņa iedota un visu pārējo. Protams, ka vienmēr ir jāatstāj tā mistika, tāpēc ka neko nedrīkst atklāt! Saprotiet, viss balstās uz līgumiem, ka tu nedrīksti stāstīt, kur precīzi tu esi un ko precīzi tur dari. Kamēr nav izlaists – tu neko nevari teikt!"
Šie jaunumi Agritai likuši pasmaidīt, jo tie sniedz loģisku izskaidrojumu tam, kāpēc pēc atgriešanās no rehabilitācijas mājas solī valdījis pilnīgs haoss. Estere pati taisnojas, ka pēdējā nedēļā mājoklī praktiski tikai nakšņojusi, prom dodoties līdz ar saullēktu un atgriežoties vien vēlā naktī. Agrita gan neslēpj nelielu sarūgtinājumu, jo bija cerējusi, ka meita savas prombūtnes laikā pret mājas uzkopšanu izturēsies ar lielāku atbildības sajūtu.
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