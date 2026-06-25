Jāņu brīvdienās piecu dienu laikā Latvijā noslīkuši astoņi cilvēki, ceturtdien TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts.
Brīvdienas ir izvērtušās traģiski, situāciju novērtēja VUGD amatpersona.
Nakurts ar nožēlu konstatēja, ka Latvijā katru gadu tiek zaudēts ap 100 cilvēku, kas noslīkst. Ap divās trešdaļās gadījumu slīkšanas iemesls saistīts ar alkohola lietošanu.
VUGD pārstāvis atzīmēja, ka cilvēki slīkst visās iespējamās vietās — gan jūrā un upēs, gan piemājas dīķos un citās slīcējiem it kā pazīstamās peldvietās.
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