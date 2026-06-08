Naktī uz sestdienu Bufalo norisināsies gadskārtējā Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju izvēles ceremonija jeb NHL drafts, kas Latvijas hokejam var nest divus jaunus rekordus.
To, ka 18 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits kļūs par visu laiku visaugstāk NHL draftā izvēlēto latvieti, var apgalvot diezgan droši. Līdz šim šis gods piederējis Zemgum Girgensonam, kuru 2012. gadā Bufalo "Sabres" nolūkoja pirmajā kārtā ar 14. numuru.
Tikmēr rūjienietis Šmits sevi ļoti labi ir apliecinājis jau pieaugušo hokejā, nepazūdot ne Somijas un Vācijas čempionātu augstākajā līmenī, ne olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātā. Speciālisti viņu vērtē kā nobriedušu spēlētāju, kurš jau nākamajā sezonā varētu pacīnīties par vietu NHL kluba sastāvā. Daudzi uzskata, ka Šmitam ir drafta pirmā desmitnieka potenciāls, un tas būs pārsteigums, ja viņu izvēlēsies ar zemāku numuru.
Šis NHL drafta gads Latvijai var vainagoties ne tikai ar kvalitāti, bet arī nebijušu kvantitāti. Līdz šim piecas reizes viena drafta ietvaros ir izvēlēti pa trim Latvijas hokejistiem, bet šogad NHL klubu skautu uzmanības lokā bez Šmita nonākuši vēl trīs talanti. Jāizceļ 17 gadus vecais uzbrucējs Olivers Mūrnieks, kurš vienas sezonas laikā pamanījās uzspēlēt trīs vecumu izlasēs – U-18, U-20 un lielajā, kļūstot par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu pasaules čempionātos. Dažādos pirmsdrafta rangos figurējis arī uzbrucējs Rūdolfs Bērzkalns, kurš pavasarī spēlēja Amerikas junioru hokeja līgas (USHL) finālā. Jau šobrīd zināms, ka Bērzkalns nākamajā sezonā spēlēs Bostonas Universitātes komandā, kurai vēl pēc gada plāno pievienoties arī Mūrnieks. Sevi kā potenciālu drafta kandidātu pavasarī pasaules U-18 čempionātā pieteica arī vārtsargs Patriks Plūmiņš, kurš sekmēja Latvijas jauniešu izlases sensacionālo uzvaru pār ASV vienaudžiem.
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