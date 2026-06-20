Deviņus gadus veca Austrālijas pilsone gājusi bojā Pakistānā pēc tam, kad policists kļūdaini atklāja uguni uz viņas ģimenes automašīnu, noturot to par laupītāju transportlīdzekli, vēsta ārvalstu mediji.
Traģiskais incidents notika 10. jūnijā Čakvalas pilsētā Pakistānas Pendžabas provincē. Hanija Ahmeda kopā ar ģimeni bija devusies uz Pakistānu, lai apciemotu radiniekus.
Saskaņā ar Pakistānas policijas sniegto informāciju ģimeni pirms apšaudes apturēja bruņoti laupītāji. Notikuma vietā ieradās policijas vienība. Policisti iesaistījās apšaudē ar laupītājiem. Izmeklēšanas sākotnējie secinājumi liecina, ka viens no policistiem, kļūdaini uzskatot, ka ģimenes īrētajā automašīnā atrodas laupītāji, atklājis uguni uz to.
Apšaudē tika nogalināta deviņus gadus vecā Hanija Ahmeda, bet viņas tēvs Adīls Ahmeds un 11 gadus vecais brālis guva ievainojumus. Meitenes māte negadījumā nav cietusi.
Notikušā apstākļi joprojām tiek izmeklēti. Meitenes tēvs medijiem apgalvojis, ka policija atklājusi uguni pirmā, savukārt varasiestādes norāda, ka pirmos šāvienus raidījuši laupītāji.
Pakistānas policija atzinusi, ka notikušais liecina par nopietniem dienesta procedūru pārkāpumiem. Policists ir aizturēts, bet viņa dienesta ierocis nodots ekspertīzei. Izveidota arī īpaša izmeklēšanas komanda.
Par notikušo izteicies arī Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs, aicinot veikt caurskatāmu izmeklēšanu. "Šie apstākļi ir jāizvērtē. Tas jādara caurskatāmā veidā, lai patiesību uzzinātu gan ģimene, gan pārējie," sacīja Albanīzs.
Vietējās varasiestādes vēsta, ka abi laupīšanā aizdomās turētie vēlāk gājuši bojā atsevišķā policijas operācijā.
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