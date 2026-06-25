Ukrainas triecienā iznīcināti vairāk nekā 60 000 tonnu munīcijas Krievijas Baltijas kara flotes arsenālā pie Sanktpēterburgas, trešdien pēc Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja Oleha Ivaščenko ziņojuma uzklausīšanas pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja Oleha Ivaščenko ziņojums. (..). Jo īpaši starp nesenajiem rezultatīvajiem uzbrukumiem okupanta teritorijā ir jāatzīmē vairāk nekā 60 000 tonnu munīcijas iznīcināšana Baltijas flotes arsenālā netālu no Pēterburgas," platformā "Telegram" ierakstījis Zelenskis.
Viņš piebildis, ka izlūkošanas datu analīze apstiprinājusi, ka "ir sasniegti nepieciešamie mērķi no Krievijas militāro ražotņu saraksta".
"Ukrainas aizsardzības spēki precīzi ir trāpījuši Krievijas uzņēmumiem, kas ražo radioelektroniku un citus kritiski svarīgus komponentus Krievijas armijas vajadzībām," norādījis Ukrainas prezidents.
Iepriekš Zelenskis paziņoja, ka naktī uz 6. jūniju Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka munīcijas noliktavām un bāzei Krievijas Ļeņingradas apgabalā.
Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca nevarēs atsākt darbu līdz gada beigām
Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca, kurai pagājušajā nedēļā tika nodarīti lieli postījumi Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumā, visticamāk, nevarēs atsākt darbu līdz šā gada beigām, trešdien vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diviem nozares avotiem.
Kā norāda "Reuters", naftas pārstrādes rūpnīcas darbības pārtraukums "ievērojami apgrūtina Krievijas centienus cīnīties pret degvielas trūkumu", kas pēdējā laikā kļūst arvien jūtamāks daudzos reģionos, kā arī Maskavā.
Rūpnīca atrodas Kapotņas rajonā, Maskavas dienvidaustrumos, un tā pieder uzņēmumam "Gazpromņeftj". Publicētie satelītattēli, kuros redzamas Ukrainas uzbrukumu sekas, apstiprina divu naftas pārstrādes iekārtu, kā arī vairāku rezervuāru bojājumus. Rūpnīca ir pilnībā pārtraukusi darbu. "Remonts ilgs vismaz pusgadu," sacīja viens no "Reuters" avotiem.
Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 kilometrus no Kremļa, un tā nodrošināja vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa.
Ukrainas uzbrukumos nodarīto postījumu dēļ Krievija nevar ekspluatēt ievērojamu daļu naftas pārstrādes jaudas. Uzbrukumi skāruši visas lielās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas Eiropas daļā. Degvielas cenas pieaug, un ierobežojumi benzīna un dīzeļdegvielas pārdošanai jau ir ieviesti lielā daļā Krievijas reģionu.
Zelenskis: Baltkrievijā vairs nedarbojas retranslatori Krievijas droniem
Kopš pirmdienas Baltkrievijā pārtraukuši darboties retranslatori, kas palīdzēja Krievijas droniem veikt uzbrukumus Ukrainai, trešdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Saskaņā ar man pieejamo informāciju, ko man ziņoja [Ukrainas Bruņoto spēku] virspavēlnieks, kā arī izlūkdienesti, 22. jūnijā attiecīgie retranslatori pārtrauca darbību Baltkrievijas teritorijā. Vai tie tika demontēti vai ne, es, godīgi sakot, pagaidām nezinu. Bet mēs strādājam pie šī jautājuma, un es ļoti uzmanīgi sekoju līdzi situācijai un katru dienu saņemu ziņojumus. Fakts ir tāds, ka šobrīd retranslatori nedarbojas," teica Zelenskis, atbildot uz žurnālistu jautājumiem.
Jau vēstīts, ka piektdien Zelenskis paziņoja, ka Baltkrievijas teritorijā atrodas retranslatori, kas palīdz koordinēt Krievijas uzbrukumus Ukrainai. Konkrēti, pēc viņa teiktā, četri šādi retranslatori atrodas Gomeļas un Brestas apgabalos.
Pēc viņa teiktā, "tieši pateicoties šādam aprīkojumam, tika veikti uzbrukumi Žitomiras, Ļvivas un Volīnijas apgabaliem, mūsu enerģētikas objektiem, mūsu dzelzceļam - parastām pilsētām, mūsu ciemiem".
Viņš pieprasīja, lai Baltkrievija nedēļas laikā retranslatorus aizvāktu vai atslēgtu.
Pēc Zelenska teiktā, Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko pietiks ar nedēļu, lai to izdarītu.
"Kāpēc es saku nedēļu? Tāpēc, ka šobrīd katru dienu šī iemesla dēļ mirst mūsu civiliedzīvotāji, tiek ievainoti bērni. Ja viņš to nedarīs, mēs to izdarīsim," sacīja Ukrainas prezidents.
Lukašenko publiski nekomentēja Zelenska teikto par retranslatoriem, taču paziņoja, ka neesot pieļaujams viņa valsti iesaistīt karā.
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