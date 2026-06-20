Vairāki "Latvijas Avīzes" lasītāji, šonedēļ zvanot uz redakciju, pauda sašutumu par situāciju ap Rīgas Centrāltirgu, kur pirmsjāņu nedēļā tika slēgts Gaļas paviljons. Lasītāji aktualizēja arī citus tematus.
- Ināra no Cēsīm: "Otrdien kopā ar ģimeni un draugiem bijām Rīgā un iegriezāmies Centrāltirgū. Tas, ko tur ieraudzījām, ir vienkārši nožēlojami. Šobrīd ir pats karstākais laiks – pirmsjāņu nedēļa, kad tirgus ir pilns ar cilvēkiem, kuri vēlas iepirkties svētkiem, bet Gaļas paviljons pēkšņi ir slēgts. Uz Jāņiem mēs taču visi visvairāk pērkam gaļu šašlikiem. Tagad jēlā gaļa ir sabāzta Zivju paviljonā – tur pa vidu ir zivis, gaļa un vēl saknes, kas tur atrodas jau kopš Sakņu paviljona remonta sākuma. Sāpina arī tas, ka mūsu pašu sakņu tirgotāji ir burtiski izdzīti aiz spīķeriem uz bruģa, kamēr Sakņu paviljonā pēc remonta tagad ir ierīkota milzīga nodaļa ar apaviem, somām un lētu apģērbu. Kāpēc mums ir jāpērk mūsu pašu zemnieku audzētās saknes un dārzeņi uz ielas, bet paviljonā tirgo lupatas? Tirgus taču ir vieta, kur cilvēks nāk pēc svaigas preces, lai ēstu veselīgi. Tam būtu jāpelna liela nauda Rīgas pilsētai, bet šobrīd tur valda nesaimnieciskums un muļķība. Rīgas Centrāltirgū jau paaudzēm esam raduši iepirkties, tur ar prieku vedam arī ārzemniekus, bet tagad tas viss tiek vienkārši grauts."
- Brigita Andermane no Jaunjelgavas: "Tas, ka pēkšņi tiek runāts par Centrāltirgus Gaļas paviljona drošību un slēgšanu, lai gan visu laiku varēja tirgoties, man liekas pēc aizsega, lai likvidētu šo tirdzniecības vietu un ierīkotu tur kādu izklaides objektu. Kamēr dzīvoju Rīgā, Gaļas paviljons bija vienīgā vieta, kur varēja patiešām labi iepirkties – tur ir kvalitatīvi produkti un iespēja izvēlēties savam maciņam atbilstošāko. Ja to paviljonu likvidēs, tad tiešām jāiet ar dakšām uz Ministru kabinetu! Ja trūkst vietas izklaidei, lai ceļ tās kaut kur citur, nevis posta esošo. Ja Gaļas paviljonam vajag remontu, tad tas ir jāremontē, nevis jāpārvērš par izklaides centru, jo mēs – vecāki cilvēki – uz tirgu ejam pēc ikdienā vajadzīgās pārtikas, nevis izklaidēties."
- Gunārs Lauks no Rīgas: "Šobrīd – Jāņu priekšvakarā – mans galvenais sašutums ir par to, ko izdarījusi Rīgas vara. Vai tiešām nebija iespējams Gaļas paviljonu izremontēt krietni pirms svētkiem vai arī nogaidīt kaut vienu vienīgu nedēļu pēc Jāņiem? Nekas taču nebūtu noticis. Bet ne – viņi izvēlējās aizvērt paviljonu tieši nedēļu pirms svētkiem. Manā skatījumā tas liecina vai nu par pilnīgu stulbumu, vai arī par neizmērojamu augstprātību pret savu tautu. Latvieši pēc savas dabas ir gaļas ēdāji, un vai kāds vispār var iedomāties kārtīgus Jāņus bez šašlika? Tagad pilsētas vadība apzināti samazina iespēju šo gaļu nopirkt tur, kur tā vienmēr bijusi svaiga un pieejama. Nevar izslēgt, ka tā ir arī vistīrākā lielveikalu lobēšana. Lai gan ziņo, ka gaļas tirgotājiem esot atrastas vietas citos Centrāltirgus paviljonos, tomēr tur vietas vienkārši nepietiek. Pirms svētkiem tirgus platībām būtu jābūt paplašinātām, nevis sašaurinātām."
- Imants Sūna no Iecavas: "Runājot par Centrāltirgus Gaļas paviljona slēgšanu, raugos uz šīm lietām kā diplomēts agronoms un biologs. Daudzi nesaprot, kāpēc Gaļas paviljons ir tādā sliktā tehniskā stāvoklī, bet no bioloģijas un bioķīmijas viedokļa viss ir skaidrs – gaļa izdala specifiskus izgarojumus un tvaikus, kas metālu pūdē un veicina koroziju. Kur ir milzīgs gaļas kvantums, tur neizbēgami būs rūsa. Paviljonu vajadzētu restaurēt un atjaunot tādu pašu, kāds tas bija, rēķinoties ar šiem procesiem. Ka paviljonu aizslēdz pēdējā brīdī pirms svētkiem, kad viss jau var sabrukt, tas gan liecina par nesaimnieciskumu. Man ir žēl, ka Centrāltirgū ir nojaukta agrākā sistēma, kur katram produktam – zivīm, pienam, saknēm un gaļai – bija savs paviljons. Tagad, kad gaļa ir iedzīta Zivju paviljonā kopā ar zivīm un saknēm, tas vairs nav tas tirgus, ar ko Rīga patiešām var lepoties."
- Aivars Gedroics no Daugavpils: "Vēlos atzīmēt vēsturisko šīsnedēļas notikumu – grupas "Helsinki-86" 1987. gada 14. jūnija akciju. Pirmie cīnītāji riskēja ar visu, pat ar iespēju tikt klusi likvidētiem. Taču ne jau par tādu Latviju, kāda tā ir šodien, viņi toreiz cīnījās. Šī valsts joprojām ir stipri rusificēta, kā arī tajā lielā skaitā ieplūst iebraucēji no tā saucamajām trešās pasaules valstīm, un brīvi tiek reklamētas dažādas izvirtības un novirzes, aicinot citiem tām klanīties. Jā, ir lietas, kas gadu gaitā uzlabojušās, piemēram, veikalos pretī vairs tik bieži neatbild krieviski, un latvietis vairs nejūtas kā pilnīgs ārzemnieks savā zemē. Tomēr valodas prasme pati par sevi vēl negarantē lojalitāti. Mums šeit joprojām ir tūkstošiem naidīgu cilvēku, kurus ne ar kādiem valodas kursiem nepārmācīs. Tāpēc migrācija ir nekavējoties jāaptur, bet naidīgie elementi, kas atbalsta Putinu un raksta naidīgus komentārus, būtu jānostāda skaidras izvēles priekšā: vai nu viņi ar visām ģimenēm pamet Latviju, vai stājas tiesas priekšā."
- Jānis Lūsis no Vidrižiem: "Gribu vērst uzmanību uz to, kas šobrīd notiek mūsu laukos un cik netaisnīga reizēm ir attieksme pret zemniekiem. Nesen Krāslavas novadā aitu ganāmpulkam uzbruka vilki. Iedomājieties – aitas atradās savā īpašumā, turklāt nožogotā teritorijā, bet atbildīgie dienesti paziņo, ka vainīgs esot pats īpašnieks, jo nav uzcēlis tādu elektrisko žogu, lai vilki netiktu aitām klāt. Tas ir vienkārši stulbums! Turklāt neviens neņem vērā arī elementāru tehnisku lietu – elektriskie žogi pērkona un negaisa laikā ir jāatslēdz. Valstij ir jāuzņemas atbildība un jāapmaksā zaudējumi, kas radušies saimniekiem pēc vilku uzbrukumiem. Vilki, kas uzbrūk lopiem, ir jālikvidē. Galvenais uzdevums valstij ir domāt, kā saglabāt zemkopību, sevišķi mūsu pierobežas rajonos, nevis kā sargāt vilkus. Mūsu ierēdņi Rīgā ir ļoti cītīgi, viņi sēž savos kabinetos un tikai velk līdzi ar pirkstu regulām, bet viņi nepaskatās ārā pa logu, kas patiesībā notiek dzīvē."
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Trešdien, 1. jūlijā, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Artis Drēziņš.
Gaļu nākotnē pārcels uz bijušo Sakņu paviljonu
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), izvērtējot Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, no 11. jūnija aizliedza paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo korozijas dēļ ēka vairs neatbilstot drošas ekspluatācijas prasībām.
No nākamā gada Centrāltirgus gaļas tirgotājus plānots pārcelt uz bijušo Sakņu paviljonu, līdz tam pielāgojot telpas, sakārtojot komunikācijas, ledusskapjus un veicot citus darbus, informējis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. 16. jūnijā visiem Rīgas Centrāltirgus gaļas tirgotājiem esot atrastas pagaidu tirdzniecības vietas citos paviljonos, informē Ratnieks. Tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz Zivju paviljonu. Pie Gaļas paviljona novietoti arī trīs treileri, kur iespējama gaļas tirdzniecība.
Hronika. Ceļš līdz Gaļas paviljona slēgšanai
- 2017. gads: Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) noteica pienākumu novērst papildu slodzes ēkas konstrukcijām un sakārtot būvniecības dokumentāciju.
- l2018. gads: BVKB konstatē, ka ar papildslodzēm saistītie riski ir novērsti.
- 2020. gads: Tehniskajā apsekošanā konstatē atsevišķu nesošo konstrukciju elementu neapmierinošu stāvokli, kam sekoja konstrukciju pastiprināšana.
- 2021.–2022. gads: Izstrādāti un saskaņoti tehniskie risinājumi Gaļas paviljona konstrukciju un fasādes atjaunošanai.
- 2022. gada maijs: Izsniegta būvatļauja Gaļas paviljona konstrukciju un fasādes daļējai atjaunošanai.
- 2023. gada jūnijs: Rīgas Centrāltirgus nonāk SIA "Rīgas nami" pārvaldībā. Tirgus attīstības koncepcija paredz secīgu visu piecu paviljonu atjaunošanu un gaļas tirdzniecības pārcelšanu uz atjaunotajiem paviljoniem līdz 2027. gada pavasarim.
- 2026. gada sākums: "Rīgas nami" pasūta aktualizētu Gaļas paviljona tehnisko apsekošanu.
- 2026. gada maijs: Tehniskās apsekošanas rezultāti kļūst par pamatu BVKB ārpuskārtas pārbaudei.
- 2026. gada 11. jūnijs: BVKB aizliedz Gaļas paviljona ekspluatāciju.
- 2026. gada 12. jūnijs: "Rīgas nami" pārtrauc paviljona darbību.
Avots: SIA "Rīgas nami".
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