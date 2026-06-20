Šveices vēlētāji referendumā noraidījuši priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem, tādējādi saglabājot līdzšinējās attiecības ar Eiropas Savienību (ES) un izvairoties no iespējamām izmaiņām personu brīvas pārvietošanās noteikumos.
Saskaņā ar provizoriskajiem rezultātiem aptuveni 55% vēlētāju balsoja pret ierosinājumu, bet 45% to atbalstīja. Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 60%.
Referendumu rosināja labēji konservatīvā Šveices Tautas partija (SVP), kas jau ilgstoši iestājas par stingrāku migrācijas politiku. Priekšlikums paredzēja, ka Šveices iedzīvotāju skaits līdz 2050. gadam nedrīkst pārsniegt 10 miljonus. Ja šis slieksnis tiktu sasniegts agrāk, valdībai būtu pienākums ieviest ierobežojumus uzturēšanās atļaujām, ģimeņu apvienošanai un pat pārskatīt vienošanos ar ES par personu brīvu pārvietošanos.
Pašlaik Šveicē dzīvo aptuveni 9,1 miljons cilvēku, un teju 28% iedzīvotāju nav Šveices pilsoņi.
Kopš 2002. gada, kad stājās spēkā vienošanās ar ES par personu brīvu pārvietošanos, valsts iedzīvotāju skaits pieaudzis par aptuveni 23%, savukārt ekonomikas apjoms palielinājies par aptuveni 24%.
SVP argumentēja, ka straujais iedzīvotāju skaita pieaugums rada spiedienu uz mājokļu tirgu, sabiedrisko transportu, veselības aprūpi un citām publiskajām sistēmām. Partija uzsvēra arī nepieciešamību aizsargāt valsts vidi un dzīves kvalitāti.
Tomēr Šveices valdība, uzņēmēju organizācijas un pārējās lielākās politiskās partijas aicināja balsot pret iniciatīvu, brīdinot, ka tās pieņemšana varētu kaitēt ekonomikai un sarežģīt attiecības ar valsts nozīmīgāko tirdzniecības partneri — ES.
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