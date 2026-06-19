Otrdien, 16. jūnijā, Valsts policijas (VP) amatpersonas Aizkraukles novadā pēc pakaļdzīšanās aizturēja 18 gadus vecu motocikla vadītāju, kurš bēgšanas laikā vairākkārt pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus. Pret jaunieti uzsākts kriminālprocess, un par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem piemēroti sodi gandrīz 1000 eiro apmērā, informē VP.
16. jūnijā ap pulksten 20.20 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, patrulējot ar Valsts policijas dienesta transportlīdzekli — mikroautobusu "Volkswagen Transporter" — Aizkraukles novadā, Aiviekstes pagastā, uz vietējās nozīmes ceļa P79 "Pļaviņas — Ērgļi" pamanīja, ka ceļa malā stāv motocikla vadītājs, kuram pie motocikla nebija piestiprināta valsts numura zīme.
Likumsargiem tuvojoties motociklam, tā vadītājs, pamanot policijas transportlīdzekli, strauji uzsāka kustību. Valsts policijas amatpersonas ieslēdza dienesta transportlīdzeklim speciālās gaismas un skaņas signālus un uzsāka pakaļdzīšanos, taču motocikla vadītājs turpināja bēgšanu, izbraucot cauri meža masīvam, kur nonāca uz vietējās nozīmes ceļa.
Likumsargi motocikla vadītājam bēgšanas laikā, izmantojot skaļruni, vairākkārt izteica prasību apturēt motociklu, taču tā vadītājs, nereaģējot, turpināja kustību virzienā uz Pļaviņām. Bēgšanas laikā motocikla vadītājs vairākkārt atskatījās atpakaļ uz policijas transportlīdzekli. Motocikla vadītājs pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu — uz grants ceļa, kur atļautais braukšanas ātrums ir 80 kilometri stundā, viņš pārvietojās ar 134 kilometriem stundā. Tāpat viņš vairākkārt iebrauca pretējā brauktuves pusē, neizmantoja virzienrādītājus un, tuvojoties autoceļam A6, nesamazināja braukšanas ātrumu un, nepārliecinoties par drošību, šķērsoja to, turpinot kustību Pļaviņu pilsētas virzienā.
Motocikla vadītājs nogriezās pa kreisi uz takas un, pārbraucot gājēju tiltiņu, nokrita. Policisti skrēja pie vadītāja, taču viņš mēģināja piecelt motociklu, lai varētu turpināt bēgšanu, bet pulksten 20.26 tika aizturēts.
Noskaidrots, ka krosa motociklu, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, vadīja 18 gadus vecs jaunietis, kurš nav ieguvis transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Valsts policijā pret jaunieti uzsākti septiņi administratīvo pārkāpumu procesi — par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu gan pilsētā, gan ārpus tās, par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē brīdinājuma signāla došanas kārtību, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kas nav reģistrēts, par transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un par nepamatotu iebraukšanu pretējā virziena joslā.
Kopējais jaunietim piemēroto administratīvo sodu apmērs sasniedz 980 eiro, kā arī noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz trim mēnešiem.
Tāpat pret jaunieti ir uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli. Saskaņā ar Krimināllikumu paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu