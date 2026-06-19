Nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43 171 Jānis, kas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērn, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.
Savukārt 23. jūnijā vārda dienu svinēs 9525 Līgas, kas ir par 54 Līgām mazāk nekā 2025. gadā.
No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par Līgām nodēvētas sešas meitenes.
Līgu skaits Latvijā šajā gadsimtā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk.
Aģentūras LETA arhīva dati liecina:
2025. gadā Latvijā bija 44 093 Jāņi un 9579 Līgas;
2024. gadā bija 44 994 Jāņi un 10 314 Līgas;
2022. gadā vārda dienu atzīmēja 47 185 Jāņi un 9820 Līgas;
bet 2021. gadā — 48 311 Jānis un 9871 Līga.
Savukārt 2018. gadā Latvijā bija reģistrēti 51 549 Jāņi un 10 012 Līgas;
2013. gadā — 57 235 Jāņi un 10 501 Līga;
2009. gadā — 61 758 Jāņi un 10 806 Līgas;
bet 2004. gadā iedzīvotāju reģistrā bija reģistrēti 67 244 Jāņi un 10 672 Līgas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu