Līdz 28. jūnijam Nacionālā Kino centra portāla "filmas.lv" tiešsaistes Jāņu festivālā skatāma desmit filmu izlase no šī gada jubilāru kinodarbiem.
Senākais no klasiķiem ir simfoniskās mūzikas lielmeistars Jānis Ivanovs (1906–1983), kuram šogad atzīmējama 120 gadu jubileja, viņa ievērojamākais kinomūzikas darbs, kas vēlāk ierakstīts pat kā atsevišķa simfoniskā svīta, ir mūzika režisoru Leonīda Leimaņa un Pāvela Armanda spēlfilmai "Salna pavasarī" (1955), Rūdolfa Blaumaņa stāstos balstītajai drāmai, kas uzskatāma par pirmo īsti nacionālo filmu pēckara gadu Latvijā.
95 gadu jubileju šogad svinētu komponists un diriģents Ringolds Ore (1931–1968), Latvijas pirmo estrādes orķestru dibinātājs un vadītājs, kurš Latvijas kinovēsturē spilgti izceļas ar atraktīvo mūziku ģimenes komēdijai "Kapteiņa Enriko pulkstenis" (1967, rež. Jānis Streičs un Ēriks Lācis).
Kā atzīmē Nacionālā Kino centra filmu nozares informācijas speciāliste Kristīne Matīsa, simboliska sakritība, ka R. Ores pirmajā estrādes orķestrī pianists bija Raimonds Pauls (1936), kura 90. jubileju šogad svinam jau kopš janvāra. Jāņu izlasē skatāms arī komponista jaunākais kinodarbs, režisores Annas Vidulejas filma "Homo novus" (2018) – šī Anšlava Eglīša romānā balstītā krāšņā tēlu un notikumu buķete savulaik bija publikas iemīļotākais kinodarbs programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".
90 gadi šajā pavasarī un vasarā aprit arī komponistiem Paulam Dambim un Romualdam Kalsonam. Abi sacerējuši mūziku gan spēlfilmām, gan animācijas filmām. P. Dambis (1936) muzikāli apdarinājis vienu no pazīstamākajiem literatūras klasikas tēliem, kas darbojas leļļu animācijas filmā "Dullais Dauka" (1968, rež. Arnolds Burovs), bet R. Kalsons (1936) rakstījis mūziku Dzidras Ritenbergas debijai kinorežijā, jauniešu drāmai "Šīs bīstamās balkona durvis" (1976).
Maijā 85 gadu jubileju nosvinēja viens no Latvijā populārākajiem un ražīgākajiem komponistiem Imants Kalniņš (1941). Viņa jubileja tiek atzīmēta ar Latvijas kino zelta fonda klasisko melodrāmu, režisoru Vara Braslas un Gunāra Cilinska filmu "Ezera sonāte" (1976). Aprīlī plašus 80. jubilejas pasākumus piedzīvoja Pēteris Vasks (1946), un viņa kinomūzikā izceļam sirsnīgo un daudzām paaudzēm pazīstamo animācijas filmiņu "Skudriņa Tipa" (1976, rež. Ansis Bērziņš).
Latvijas kinovēsturē visražīgākais komponists, filmu skaita ziņā nepārspēts ir Mārtiņš Brauns (1951–2021), kura 75. jubileja tiks atzīmēta rudenī. K. Matīsa atklāj, ka pusgadsimta laikā viņš paspēja sacerēt mūziku vairāk nekā 100 filmām, bet Jāņu izlasei izvēlēta romantiski vasarīgā un dekadentiski gleznainā spēlfilma "Ievas paradīzes dārzs" (1990, rež. Arvīds Krievs).
75 gadu jubileju šogad svinēja arī komponists Imants Zemzars (1951), kuram kinomūzikas nav daudz, bet viņš vairākkārt sadarbojies ar Latvijas zīmētās animācijas klasiķiem. "Jāņu festivālā" skatāma režisora Anša Bērziņa īsfilma "Fantadroms" (1984), kuras galvenais varonis, robotkaķis Indriķis XIII vēlāk kļuva par animācijas seriāla centrālo tēlu.
70 gadu jubileju šogad decembrī svinēs Ingus Baušķenieks (1956), tādēļ izlasei izvēlēts režisora Edmunda Jansona mūzikls "Pavasaris Vārnu ielā" (2009). Šajā pusaudžu piedzīvojumu stāstā, kas balstīts populārajā Jāņa Grīziņa grāmatā "Vārnu ielas republika", I. Baušķenieks sadarbojies ar mūziķi Edgaru Šubrovski, kurš ar šo animācijas filmu debitēja kinomūzikā.
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