2027. gada sākumā pie skatītājiem jau 12. reizi atgriezīsies raidījums "Manas mājas ar IKEA". Tāpat kā iepriekšējā sezonā, ģimenes pašas iejutīsies interjera dizaineru lomā, uzņemoties ne tikai radošās vīzijas veidošanu, bet arī budžeta plānošanu un pārvērtību īstenošanu. Savukārt IKEA interjera dizaina eksperti palīdzēs ar padomiem, sniegs iedvesmu un profesionālu atbalstu. Pieteikumus var iesniegt līdz 22. jūnijam: https://tv3.lv/raidijumi/manas-majas-ar-ikea/.
"Iepriekšējā sezona bija jauna pieredze arī mūsu interjera dizaineriem. Pirmo reizi dalībnieki paši plānoja un īstenoja pārvērtības, bet mēs palīdzējām ar padomiem un profesionālu atbalstu. Ar izaicinājumiem dalībnieki pārliecinoši tika galā, radot pārdomātas telpas, kas atbilst viņu dzīvesveidam," saka IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjuss Rimkus.
Interjera dizainers ir pārliecināts, ka arī jaunās sezonas dalībnieki pierādīs, ka pārmaiņas mājās iespējams īstenot pašu spēkiem, un vienlaikus iedrošinās arī citus ar savām idejām un pieredzi.
Ģimene no Saulkrastiem, kas piedalījās 11. sezonas pārvērtībās, stāsta, ka dalība pārvērtībās ir bijusi lieliska pieredze, kas ļauj īstenot sen lolotas idejas pašiem savās mājās. "Vērtīgākais ieguvums bija iespēja redzēt, kā realizējas mūsu ieceres kopā ar IKEA dizaineri soli pa solim. Sākumā bija neliels satraukums par plānošanas procesu un to, vai viss izdosies tieši tā, kā iecerēts, taču tas ātri pazuda – dizaineri bija ļoti atsaucīgi, sniedza nepieciešamās konsultācijas un palīdzēja atrast piemērotākos risinājumus."
Viņu pieteiktā mansarda telpa pārvērtību rezultātā tika sadalīta divās atsevišķās zonās – vienu iekārtojot kā pilnvērtīgu istabu dēlam, bet otru pielāgojot garderobei mantu un sezonālā apģērba glabāšanai. Pēc pārvērtībām ģimenes ikdiena mājās ir būtiski mainījusies: "Dēlam tagad ir sava pilnvērtīga telpa, kuru viņš ļoti iemīļojis. Viņš pats labprāt tajā uztur kārtību, jo tagad katrai lietai ir sava vieta. Pārveidotā telpa kļuvusi par viņa personīgo vidi, kur viņš aicina ciemos draugus, spēlējas un pavada daudz laika."
Raidījuma koncepts arī jaunajā sezonā paliks nemainīgs – pārvērtību dalībniekiem būs pašiem jāizplāno pārvērtības, rūpīgi jāplāno noteiktais budžets, jāizraugās mēbeles, jāpārdomā plānojums, jānosaka prioritārās funkcijas un jāatspoguļo sava personīgā gaume. Būs jāpieņem lēmumi, ar kuriem grūtības mēdz būt daudziem, kuri iekārto mājokli, – jāizšķiras, kur ietaupīt, kur ieguldīt un kā izveidot telpu, kas ne vien labi izskatās, bet arī labi kalpo ikdienas vajadzībām.
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