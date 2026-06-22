Ugunsdzēsēji svētdien Ķekavā no avarējušas automašīnas atbrīvojuši cilvēku un nodevuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
VUGD svētdien plkst. 15.48 saņēma izsaukumu uz Ķekavas novada Ķekavas pagastu, kur avarējusi vieglā automašīna.
Glābēji no automašīnas atbrīvoja vienu cilvēku un nodeva NMPD mediķiem. Plkst. 16.23 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 67 izsaukumus — 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā viena meža ugunsgrēka dzēšanu, 41 uz glābšanas darbiem, bet vēl 12 izsaukumi bija maldinājumi.
Ugunsdzēsēji svētdien devās uz izsaukumiem, kuros dega koks, koka stumbrs, zaru kaudze, motocikls, vieglā automašīna, atkritumu tvertne, bet četros gadījumos — atkritumi un uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības atstāts ēdiens.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu