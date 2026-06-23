Lai veicinātu ceļu satiksmes drošību un samazinātu negadījumu riskus gaidāmajos svētkos, "Bolt Drive" ierobežos piekļuvi koplietošanas automašīnām — tās nebūs pieejamas no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 naktī no 23. uz 24. jūniju. "Bolt" pārstāvji aicina lietotājus būt atbildīgiem un nesēsties pie stūres alkohola reibumā un kā pārvietošanās līdzekļus primāri izvēlēties taksometru un sabiedrisko transportu.
"Mūsu prioritāte ir ne tikai mūsu klientu, bet visu satiksmes dalībnieku drošība. Lai rūpētos par katra brauciena drošību, pēdējā gada laikā esam ieviesuši jaunus tehnoloģiskos risinājumus — braukšanas vērtējumu, automātisko bojājumu noteikšanu un reakcijas testus — un esam ierobežojuši piekļuvi mūsu automašīnām Jāņos un Vecgada vakarā.
Šī gada pirmajos piecos mēnešos "Bolt Drive" flotē automašīnu skaits ir audzis par 25%, un līdz ar to veikts arī vairāk braucienu, taču negadījumu skaits uz 100 000 kilometriem ir samazinājies par gandrīz 20%. Tas parāda, ka mūsu drošības pasākumi ir nesuši rezultātus. Tāpēc, turpinot iesākto, arī šogad ierobežosim koplietošanas auto pieejamību Jāņu naktī. Aicinām ikvienu svinēt atbildīgi,
nesēsties pie stūres reibumā, neļaut to darīt citiem un izvēlēties taksometru vai sabiedrisko transportu, lai droši nokļūtu savā galamērķī,"
uzsver Edvīns Kažoks, "Bolt Drive" vadītājs Latvijā.
"Bolt Drive" automašīnu rezervācijas 23. jūnijā varēs veikt līdz plkst. 22.00, savukārt līdz šim laikam uzsāktos braucienus varēs turpināt. Starp 23. jūnija plkst. 22.00 un 24. jūnija plkst. 6.00 rītā "Bolt" lietotnē nebūs iespējams veikt automašīnu rezervācijas ne īstermiņa, ne ilgtermiņa nomai.
"Bolt Drive" koplietošanas automašīnu lietošanas noteikumi, līdzīgi kā tradicionālajā automašīnu nomā, paredz, ka auto iznomātājs ir atbildīgs par visu, kas notiek ar automašīnu iznomāšanas laikā. Ja lietotājs, braucot agresīvi, alkohola reibumā vai pārsniedzot ātrumu, ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, viņam jāsedz visi ar negadījumu saistītie izdevumi. Papildus lietotājam tiek piemērots naudas sods līdz 2000 eiro apmērā, bet viņa profils tiek bloķēts bez iespējas to jebkad atjaunot. Savukārt, ja lietotājs izraisa negadījumu un pamet notikuma vietu, neinformējot par notikušo "Bolt" un attiecīgos dienestus, viņam tiek piemērots līdz pat 3000 eiro liels naudas sods, kā arī jāsedz visi ar negadījumu saistītie zaudējumi. Arī šādā gadījumā lietotāja profils tiek neatgriezeniski bloķēts.
Papildus ieviestajiem ierobežojumiem "Bolt" arī šogad piedalās CSDD satiksmes drošības kampaņā "Ballējam — izguļam", kuras mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, mudinot autovadītājus izprast bīstamību, ko rada transportlīdzekļa vadīšana reibumā, un rīkoties atbildīgi.
"Bolt" atgādina, ka nomas auto drīkst vadīt tikai reģistrēts lietotājs, kas ir rezervējis auto, izmantojot savu profilu, un transportlīdzekli nav atļauts nodot trešajām personām (ieskaitot draugus, paziņas vai ģimenes locekļus). Par viltotu vai zagtu profilu un svešu dokumentu izmantošanu paredzēts līdz pat 5000 eiro liels sods.
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