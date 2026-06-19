Līdz 3. oktobrī paredzētajām Saeimas vēlēšanām atlikušas 106 dienas, taču joprojām aktuāli ir jautājumi par vēlēšanu sistēmu gatavību un to, vai vēlētāji tiešām varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā, vēsta 360TV Ziņas.
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris apliecina, ka vēlētājiem par to nav jāuztraucas. "Apstiprinu, ka šī gada 3. oktobrī jūs varēsiet nākt jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī un nobalsot gan ar ID karti, gan ar pasi," norāda Zviedris.
Vēlēšanu sistēmu izstrādē par nozīmīgu atskaites punktu noteikts 30. jūnijs. Līdz tam jābūt pabeigtām visām galvenajām funkcijām, savukārt pēc šī datuma būtiskas izmaiņas vai jaunu funkciju ieviešana vairs nav paredzēta. Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Valdis Pusvācietis skaidro, ka pašlaik vēl turpinās sistēmu drošības pārbaudes. "Šobrīd mēs vēl turpinām drošības testus, konstatējam visus trūkumus, tie tiks novērsti visos paredzētajos termiņos," uzsver Pusvācietis.
Vienlaikus darbs turpinās pie vairākām vēlēšanu sistēmām, tostarp vēlētāju reģistra, kas ļaus iedzīvotājiem balsot sev ērtākajā iecirknī. Tomēr balsu skaitīšana šajās vēlēšanās notiks manuāli, tādēļ rodas jautājums, cik ātri būs pieejami rezultāti. Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja teiktā, rezultātu apkopošanas laiks būtiski nepieaugs. "Kopumā laiks būtiski nepalielinās. Es, protams, nevarēšu nosaukt precīzus laikus, bet domāju, ka jau svētdienas rītā mēs zināsim vēlēšanu rezultātus," norāda Zviedris.
Vēlēšanu sistēmas šobrīd izstrādā valsts kapitālsabiedrības "Tet", "LMT" un "Latvijas valsts meži". Saeimas atbildīgās komisijas sēdē šo uzņēmumu darbs izpelnījās pozitīvu novērtējumu, vienlaikus aktualizējot plašāku diskusiju par valsts kapitālsabiedrību lomu digitālo risinājumu izstrādē nākotnē. Saeimas deputāts Oļegs Burovs norādīja, ka nepieciešams skaidri definēt robežu starp uzdevumiem, kurus iespējams uzticēt valsts kapitālsabiedrībām, un tiem, kuros jāiesaista privātais sektors. "Kā organizēt visu šo darbu digitālajā jomā? Ko mēs varam uzticēt valsts kapitālsabiedrībām, kuras to šobrīd dara ātrāk un lētāk, un kur mēs sakām – nē, mēs nevaram būt sabiedrībā, kur viss notiek ar valsti un valsts regulējumu. Kur ir tā robeža," sacīja Burovs.
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