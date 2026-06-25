Gatavojoties saviem dzimšanas dienas svētkiem, realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Jesica Zundovska kopā ar draudzeni apmeklēja stilisti Madaru. Vizāžistes krēslā, topot svētku grimam, dāmas ļāvās nostalģiskām atmiņām par laiku, kad plašāka sabiedrība Jesicu vēl pazina ar pseidonīmu seksīgā Lee, un sprieda par viņas vizuālo tēlu.
Skatoties uz savu jauno imidžu spogulī, gaviļniece neslēpj pārsteigumu par tumšo matu krāsu, nosakot: "Tik jocīgi ar tumšiem matiem." Kad Madara painteresējās par pašsajūtu šajā tēlā, Jesica ar humoru noteica, ka viņa "jūtas jocīgi, ka viņai vispār ir mati".
Meistares piebildi, ka lielākajai daļai cilvēku viņa tomēr palikusi atmiņā kā gaišmate, apstiprināja arī pati Jesica. Apkārtējo viedokļi par viņas frizūru joprojām mēdz būt krasi atšķirīgi – kamēr daļa dod priekšroku brunetes tēlam, citi fano par blondīni. Tomēr uz jautājumu, kurā vizuālajā ampluā viņa pati rod lielāko komfortu, Jesica sniedza visai neparastu atbildi: "Ja man ir ovulācijas laiks, tad es jūtos izcili ar jebkuriem matiem un varētu droši vien arī ar pliku galvu!"
Kā norāda pati raidījuma dalībniece, skatītājiem šajā sezonā jau bijusi iespēja vērot neskaitāmas viņas vizuālās pārvērtības. Neraugoties uz to, viņa cer saglabāt savu kādreizējo šarmu arī vecumdienās: "Bet es ceru, ka es vienmēr visiem asociēšos ar savu seksīgās Lee būtību arī tad, kad man būs astoņdesmit," viņa neslēpj. Interesanti, ka šīs iesaukas rašanās stāstā pašai Jesicai nemaz nav bijis teikšanas. Par to, kā radies šis vārds, viņa izsakās tā: "Es tā saprotu, tā vismaz tautā mēļo, ka to savulaik izdomāja viens no Delfi.lv galvenajiem žurnālistiem, jo es tajā laikā biju jauna un seksīga," savukārt draudzenes tam asprātīgi piebalsoja, sakot, ka tagad vārds "jauna" no šī salikuma vienkārši ir pazudis.
Lai gan agrāk attieksme pret šādu apzīmējumu varēja būt citāda, šodien Jesica šo titulu pieņem ar lepnumu. Viņa neslēpj savas vēlmes attiecībā uz faniem: "Es pat teikšu konkrētāk – ļoti priecājos un ceru, ka mūsdienu paaudze uzaugs, droč’*jot un skatoties uz manām bildēm," drosmīgi paziņo šova zvaigzne. Pašreizējais dzīves posms viņai sniedz daudz lielāku pašpārliecinātību nekā jaunības gadi, ko Jesica rezumē ar vārdiem: "Ja man būtu tāds ķermenis kā tagad, jau 20 gados – ak, Dievs! Bet tagad man ir ne tikai ķermenis, bet man ir arī viedums, un tas ir kolosāli," vizītes noslēgumā secina gaviļniece.
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