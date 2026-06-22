Līgo svētkos teju visa Latvija pamet lielpilsētas un dodas garākos braucienos tuvāk dabai. Lai sastrēgumi un vasaras svelme nesabojātu svētku omu, par komfortu jāpadomā laicīgi. Pārkarsis salons ātri rada nogurumu un mazina koncentrēšanās spējas, tāpēc pirms svētkiem pārliecinies, vai nav pienācis laiks auto kondicioniera uzpildei. Kā to izdarīt? Lasi rakstu un uzzini!
Vai auto kondicionieri var pārbaudīt tikai speciālists?
Īsā atbilde – nē, katrs šoferis un auto īpašnieks, veltot vien pāris minūtes, var pats novērtēt, cik efektīvi darbojas kondicioniera sistēma. Lai to izdarītu, nevajag specifiskas zināšanas vai īpašu aprīkojumu; pievēršot uzmanību gaisa plūsmai un temperatūras svārstībām salonā, vari laicīgi konstatēt pirmos brīdinājuma signālus.
3 lietas, ko pārbaudīt pašam, pirms dodies Līgo izbraucienā
Pievērs īpašu uzmanību šīm trīs galvenajām indikācijām, kas var norādīt uz iespējamām problēmām:
● Vai kondicionieris vispār pūš aukstu gaisu – iedarbini dzinēju un ieslēdz klimata kontroli uz zemāko iespējamo temperatūru un maksimālo ventilatora jaudu. Ja pēc brīža salonā joprojām ieplūst tikai knapi remdens gaiss, jāsāk meklēt cēloņi, kāpēc kondicionieris nepūš aukstu gaisu. Biežākais iemesls – dzesēšanas sistēmā ir beigusies gāze jeb aukstumaģents;
● Laiks, kamēr gaiss salonā atdziest, ir kļuvis ilgāks – ja atceries, ka pagājušajā vasarā patīkams vēsums parādījās jau pēc pirmajiem nobrauktajiem kilometriem, bet šobrīd karsts un smacīgs gaiss saglabājas ilgāk, sistēma acīmredzami ir zaudējusi savu efektivitāti. Tas visticamāk liecina, ka gāzes līmenis ir nokrities zem normas un kompresoram jāstrādā ar pārmērīgu slodzi;
● Dzesēšanas jauda ir samazinājusies un kondicionieris nevar atdzesēt gaisu līdz vēlamajai temperatūrai – šis simptoms īpaši spilgti izpaužas karstākajās vasaras dienās. Ja sistēmai liec atdzesēt salonu, piemēram, līdz 20 grādiem, bet tā nenokrītas zem 25 grādiem, auto kondicioniera uzpilde un diagnostika ir neizbēgama.
Atceries – gaisa kvalitāte auto salonā nav tikai komforta jautājums
Pelējumam vai mitrumam līdzīga kondicioniera smaka salonā, kas parādās uzreiz pēc ventilatoru ieslēgšanas, nav tikai īslaicīgs diskomforts – tā liecina par baktērijām un sēnīti, kas var novest pie veselības problēmām. Šādos gadījumos ar gāzes uzpildīšanu vien nepietiks. Lai pilnībā atgrieztu svaigumu, visticamāk, būs vajadzīga kompleksa auto kondicioniera apkope, kas ietver dezinfekciju un salona gaisa filtra nomaiņu.
Kāpēc kondicioniera diagnostika servisā ieteicama katru gadu?
Daudzi autovadītāji kļūdaini uzskata, ka auto dzesēšanas sistēma prasa uzmanību vien tad, kad parādījušies konkrēti simptomi. Realitātē pa savienojumu vietām un gumijas blīvēm gāze var izgarot nemanot. Tāpēc ir ieteicams katru gadu pavasarī pirms lielā karstuma doties uz servisu, lai veiktu profesionālu kondicioniera diagnostiku.
Tā ļauj precīzi noteikt atlikušo gāzes daudzumu un pamanīt citas nianses, kas ar neapbruņotu aci nav redzamas. Pārvietošanās ar pustukšu kondicionieri ilgtermiņā kaitē dārgajam kompresoram, kas bez gāzē esošās eļļas nespēj kārtīgi ieeļļot sistēmu, un tas var radīt milzīgus izdevumus tuvākā vai tālākā nākotnē.
Kā notiek auto kondicioniera uzpilde Riepu garāžā?
Ierodoties kādā no Riepu garāžas filiālēm, vari būt 100% drošs, ka auto kondicioniera apkope notiek ar augstāko precizitāti, zinošiem speciālistiem izmantojot modernāko aprīkojumu. Lūk, galvenie soļi, kurus veicam:
- Sistēmas iztukšošana un pārbaude – iekārta izsūknē no dzesēšanas sistēmas visu tur atlikušo gāzi, kā arī veco eļļu un kondensātu;
- Uzpilde ar slāpekli – šis solis palīdz pārbaudīt, vai sistēma ir hermētiska un tajā nav noplūdes;
- Vakuuma izveidošana – vakuums ir nepieciešams sistēmas attīrīšanai no piemaisījumiem un mitruma;
- Gāzes uzpildīšana – ja ar sistēmu viss kārtībā, veicam kondicionieru uzpildi ar gāzi, kā arī specializēto eļļu un UV piedevu, kas palīdzēs pamanīt mikroskopiskas noplūdes nākotnē;
- Sistēmas pārbaude – speciālists pēc gāzes uzpildīšanas pārbaudīs gan kondicioniera darbību, gan temperatūru.
Riepu garāža piedāvā – nepārmaksā ne centa!
Lielā daļā servisu par auto kondicioniera uzpildi un diagnostiku piemēro fiksētu maksu, kas bieži vien sasniedz pat 100 eiro neatkarīgi no reāli paveiktā darba un iztērētā gāzes daudzuma. Riepu garāžas pieeja ir daudz caurspīdīgāka un klientam izdevīgāka.
Ja pēc pārbaudes meistars secina, ka ar dzesēšanas sistēmu viss ir kārtībā, tev būs jāmaksā vien neliela summa par diagnostiku (15–25 eiro). Savukārt, veicot uzpildi, izmantosim sistēmā vēl atlikušo gāzi, un samaksa tiks piestādīta tikai par papildus apjomu.
Sagatavojies komfortablam svētku ceļojumam jau tagad
Lai garie Līgo braucieni nebūtu jāpavada pārkarsušā un sasmakušā salonā, parūpējies par sava spēkrata kondicionieri laicīgi. Ienāc Riepu garāžasmājaslapā, pieraksties vizītei ērtāk sasniedzamajā servisā un pārliecinies, ka kvalitatīva auto kondicioniera uzpilde un diagnostika var būt gan ātra, gan ērta un izdevīga! Turklāt, ja vēl neesi parūpējies par riepu maiņu, piebildīsim, ka vasaras riepas pie mums šobrīd pieejamas par īpaši patīkamām cenām.
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