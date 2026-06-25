Jauni lietie diski ir viens no pamanāmākajiem vizuālajiem akcentiem, kas var ievērojami izmainīt auto tēlu. Vasarai ieskrienoties, daudzi autovadītāji vēlas ne tikai uzlabot automašīnas estētiku, bet arī braukšanas gaitas īpašības. Rakstā apskatīsim, kāpēc divi disku komplekti ir gudrs lēmums, kā izvēlēties īstos diskus savam auto un kāpēc Riepu garāža ir pareizā pietura, kur tos meklēt!
Saturs
● Kāpēc 2 disku komplekti ir labāki nekā 1: Riepu garāžas ekspertu viedoklis
● Kā izvēlēties lietos diskus pēc auto markas un parametriem?
● Svarīgākais pēc jaunu disku uzstādīšanas: savirze un balansēšana
● Riepu garāžas serviss: virkne pakalpojumu tavam auto
● Nianses, kas jāņem vērā, izvēloties jaunus diskus
● Kādi ir secinājumi?
Kāpēc 2 disku komplekti ir labāki nekā 1: Riepu garāžas ekspertu viedoklis
Otrs disku komplekts ir gan estētikas jautājums, gan ilgtermiņā ļauj ietaupīt, jo ievērojami atvieglo starpsezonu riteņu maiņu. Ja katrai sezonai ir savi diski, nav vajadzīga pilna riepu montāža katru reizi – pietiek ar riteņu pārskrūvēšanu; protams, ļoti ieteicama ir arī riepu balansēšana. Lūk, kādas priekšrocības bauda auto īpašnieki, kuriem ir divi disku komplekti:
● Vizuālais efekts un komforts – vasarā var izvēlēties lielāka diametra lietos diskus labākam izskatam, bet ziemā – mazākus diskus ar augstāku riepas profilu komfortablākai gaitai;
● Izturība – pareizi piemeklēts komplekts ar mazāk pulētām un lakotām detaļām ir izturīgāks pret skarbajiem ziemas apstākļiem, sāli un pretslīdes ķīmiju;
● Saimnieciskums – riteņu pārskrūvēšana ir krietni lētāka un ātrāka nekā pilna riepu montāža. Arī tad, ja reizi divos gados izlem veikt riteņu balansēšanu, tas izmaksā mazāk nekā pilna montāža;
● Neatkarība – ja esi uz tu ar tehniku, riepu maiņas sezonā pats vari pārskrūvēt disku komplektu savā garāžā, tādējādi ietaupot naudu un laiku;
● Saķere – vasarā platāki diski un riepas palīdz nodrošināt labāku stabilitāti uz ceļa.
Kā izvēlēties lietos diskus pēc auto markas un parametriem?
Pareiza disku izvēle sākas ar tehnisko parametru izpratni, lai veicinātu drošu braukšanu un atbilstošu riteņu novietojumu arkās. Svarīgākie rādītāji ir skrūvju attālums (PCD), iznesums (ET) un diska platums (J). Plašāku skaidrojumu par auto disku parametriem atradīsi bloga rakstā PCD, ET, J: kā saprast auto disku parametrus un kāpēc tie ir svarīgi tavai automašīnai?
Svarīgākais pēc jaunu disku uzstādīšanas: savirze un balansēšana
Uzstādot jaunus diskus, īpaši, ja tie atšķiras no rūpnīcas oriģinālajiem izmēriem, ļoti ieteicama ir savirzes regulēšana. Mainoties diska iznesumam vai platumam, var mainīties piekares ģeometrija, kas ietekmē riepu nodilumu un auto vadāmību. Tāpēc laicīga savirzes regulēšana palīdz izvairīties no liekiem izdevumiem nākotnē. Tāpat ieteicama riepu balansēšana, lai automašīnas gaita būtu vienmērīga un bez liekām vibrācijām.
Riepu garāžas serviss: virkne pakalpojumu tavam auto
Mūsu 5 servisa centros Rīgā nodrošinām plašu pakalpojumu klāstu, lai tavi jaunie lietie diski un riepas kalpotu godam:
● Riepu un disku remonts, kas iekļauj disku taisnošanu jeb valcēšanu un disku metināšanu;
● Riepu spiediena sensoru (TPMS) uzstādīšana un programmēšana;
● Riteņu ģeometrijas regulēšana;
● Riepu un disku starpsezonas uzglabāšana;
● Riepu radžošana un uzpilde ar slāpekli;
● Kondicioniera diagnostika un uzpilde.
Plašāku informāciju vari atrast Riepugaraza.lv mājaslapā, kur pieejams arī ērts Online pieraksts.
Nianses, kas jāņem vērā, izvēloties jaunus diskus
Jāatceras, ka ne visi lietie diski, kas vizuāli šķiet pievilcīgi, der tavam auto. Piemēram, pārāk liels diametrs var ietekmēt braukšanas komfortu uz nelīdzeniem ceļiem, padarot gaitu cietāku. Tāpēc vienmēr ievēro auto ražotāja rekomendācijas. Ja jauni lietie diski šobrīd nav prioritāte, alternatīva var būt kvalitatīvi lietoti diski vai esošo disku remonts; pirms tam gan ir vērts konsultēties ar speciālistu.
Kādi ir secinājumi?
Lietie diski ir lielisks veids, kā apvienot auto vizuālā tēla uzlabošanu ar daudziem praktiskiem ieguvumiem. Riepu garāža piedāvā plašu riepu un disku izvēli par labām cenām, turklāt šobrīd sākusies disku izpārdošana. Brauc ciemos, apskati daudzveidīgo piedāvājumu kādā no mūsu centriem un izmanto sezonas izpārdošanas piedāvājumus – vairāki simti komplektu tevi jau gaida uz vietas, bet vēl vairāk modeļi pieejami uz pasūtījumu!
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