Bauskas novada Vecumnieku tautas nama vadītāja Jana Goževica šobrīd jau sākusi gatavoties pagasta gada lielākajam notikumam – Liliju svētkiem, kuri notiks pēc mēneša – 11. un 12. jūlijā.
"Aicinu ikvienu uz svētkiem, jo tur satiekas ziedu skaistums, mūzika un cilvēku siltums. Tā ir diena, kad nesteidzīgi baudīt mirkli, ļauties sajūtām un būt kopā. To laikā Vecumnieki zied no krasta līdz sirdīm," teic liliju smaržas un majestātiskuma apņemtā tautas nama vadītāja.
Vecumnieku tautas namu par savām mājām sauc daudzi – bērnu vokālais ansamblis "Zīļuki", amatierteātris "Vecmuiža", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēveri", jauktais koris "Maldugunis", senioru koris "Atbalss", senioru dāmu deju kolektīvs "Rudens rozes", senioru deju kolektīvs "Ozols", un, protams, Vecumnieku floristikas studija, kura par savu moto izvēlējusies seno indiešu gudrību: "Ja tev ir divi maizes gabali, vienu apmaini pret ziediem."
Grāmata. Sieviešu spēks
Šobrīd lasu Emīlijas Hārtas romānu "Veivardu sievietes". Šis angļu-austrāliešu rakstnieces debijas romāns jau kļuvis par starptautisku bestselleru, turklāt 2023. gadā ieguvis divas "Goodreads" balvas – kā "Gada labākā debija" un "Gada labākais vēsturiskais romāns". Tas ir stāsts par sievietes spēku, noslēpumainību, mazliet arī maģiju, par to, kā sievietes māk panākt panāk visu, ko vien vēlas!
Teātris. Atrast laiku
Jāatzīstas, ka ārpus Vecumniekiem teātra izrādes nav izdevies apmeklēt jau diezgan sen, jo, strādājot kultūras iestādē, visas nedēļas nogales ir aizņemtas un ļoti grūti atrast laiku citu organizētiem kultūras pasākumiem. Tomēr oktobrī esmu ieplānojusi doties uz nopietnu komēdiju "Uz visu banku", ko producē teātris "Impresario". Tās režisors ir Intars Rešetins-Pētersons un lomās viņš un Normunds Laizāns vai Artis Robežnieks. Ir forši, ja sakrīt, ka tieši tad, kad gaidāma kāda izrāde vai koncerts, uz ko ļoti gribētos tikt, paredzams arī brīvs laiks, un par šo iestudējumu esmu dzirdējusi labas atsauces.
Izstāde. Liliju ziedi
Izstādes citur pat neapmeklēju, jo Vecumnieku tautas namā katru mēnesi ir jauna izstāde. Tikko kā aizvērām mākslinieces Ilzes Strujevicas gleznu izstādi "Klusuma skaņas", un tagad, kā ierasts Liliju svētku laikā, gatavojam mūsu vietējās mākslinieces, advokātes Brigitas Stenclavas liliju ziedu gleznojumus uz zīda auduma.
Kino. Kinematogrāfisks ceļojums
Kamēr vēl nav ieskrējusies vasaras sezona, kopā ar kolēģiem esam ieplānojuši aizbraukt noskatīties kinofilmu "Maikls". Filmu veidojis "Bohemian Rhapsody" producents un filmas "Training Day" režisors Antuāns Fukva, un mūs interesē noskatīties stāstu par leģendārā dziedātāja Maikla Džeksona dzīvi no brīža, kad atklājās viņa izcilais talants, līdz māksliniekam, kura radošie mērķi un neatlaidīgais darbs padarīja viņu par pasaules mēroga zvaigzni.
Koncerts. Maģisks pasākums
Jau esam sākuši gatavoties saviem lielajiem Liliju svētkiem, kas, kā ierasts, būs jūlijā. Tiesa, šis pasākums vairāk ir prieks apmeklētājiem, jo pašai svētku laikā nesanāk tos tik daudz baudīt, jāstrādā. Taču par savas vasaras īpašo lielo koncertnotikumu jau piecus gadus saucu Meža koncertu saulrietā. Tas jau piekto gadu notiek augustā Vecumnieku pagasta Zvirgzdes Baltajā kāpā, un šoreiz kopā ar ģitāristi uzstāsies dziedātāja Ance Krauze. Noteikti to ieteiktu apmeklēt teju ikvienam, tiesa, "Latvijas meži", iespējams, nemaz nav tik priecīgi par lielo klausītāju skaitu, lai gan koncertu ikreiz plānojam saskaņā ar dabas pētniekiem, kuri nosaka, kurā laika periodā netraucēsim dzīvajai dabai un putniem.
Šīs augusta saulrieta stundas, kad meža ielokā satiekas daba ar mūziku, ikreiz ir vienreizējs baudījums dvēselei. Tiesa, tagad arvien populārāk kļūst organizēt pasākumus nestandarta vietās, tomēr uzskatu, ka Vecumnieku kāpas pakājē mūzika atskan īpaši brīnumaini. Mēs pat uzskatām, ka šie koncerti kļuvuši kā mūsu pagasta unikālais kods.
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