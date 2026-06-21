Turpinot pilsētvides uzlabošanas darbus, Rīgas pašvaldība ir pabeigusi Aristida Briāna un Palīdzības ielas skvēra labiekārtošanu. Darbu rezultātā ir uzlabota skvēra funkcionalitāte un pieejamība dažādām iedzīvotāju grupām, informē Rīgas dome.
"Pilsēta kļūst skaistāka nevis vienā dienā, bet ar katru sakoptu skvēru, katru jaunu soliņu un katru vietu, kur tās iedzīvotāji var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Priecē, ka citos projektos ietaupītos līdzekļus varam novirzīt pilsētas infrastruktūras sakārtošanai," saka Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs.
Skvērā iedzīvotāju atpūtai un brīvā laika pavadīšanai izvietoti divi piknika galdi, betona āra tenisa galds un divi šaha galdiņi. Tāpat teritorijā uzstādītas piecas jaunas atkritumu urnas, divi velostatīvi, kā arī 16 jauni vienvietīgi un trīsvietīgi parka krēsli un soli.
Pēc labiekārtojuma elementu uzstādīšanas skvērā aptuveni 85 kvadrātmetru platībā atjaunots arī teritorijas segums. Daļā teritorijas ieklāts ekoloģiskais bruģa segums, betona bruģakmens segums un asfaltbetona segums, kā arī vietās, kur tas nepieciešams, atjaunots zāliens.
Veiktie uzlabojumi padara skvēru pievilcīgāku, funkcionālāku un ērtāku gan apkaimes iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
Kopējās izmaksas, kas saistītas ar teritorijas labiekārtošanu, ir 58 878,57 eiro bez PVN.
Teritorijas labiekārtošanas darbus īstenoja Mājokļu un vides departaments, balstoties uz Pilsētas attīstības departamenta tehnisko specifikāciju.
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