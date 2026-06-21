Britu televīzijas personība Džeremijs Klārksons atklājis, ka viņam diagnosticēts prostatas vēzis. Par diagnozi 66 gadus vecais Klārksons pastāstījis raidījumā "Clarkson's Farm".
Bijušais raidījuma "Top Gear" vadītājs atklāj, ka par saslimšanu uzzinājis pēc medicīniskām pārbaudēm un biopsijas.
"Man ir vēzis," saka Klārksons, piebilstot, ka vēzis ir "agresīvs", taču atklāts agrīnā stadijā.
Klārksons stāsta, ka par diagnozi zinājis kopš maija un ārstēšanās dēļ kādu laiku nevarēs pilnvērtīgi strādāt.
Tomēr viņš nav atklājis precīzu saslimšanas stadiju.
"Ārstēšanas laikā radušies daži sarežģījumi," sacīja Klārksons, piebilstot, ka kādu laiku būs jāpavada slimnīcā.
Piektās sezonas noslēgumā Klārksons pauž cerību atgriezties raidījuma nākamajā sezonā. "Ja viss būs veiksmīgi, tiksimies sestajā sezonā. Ja ne, tad ne," viņš saka skatītājiem.
Neilgi pirms noslēguma sēriju publicēšanas Klārksons brīdināja skatītājus, ka gaidāmās sērijas būs emocionāli smagas.
Šī nav pirmā nopietnā veselības problēma, ar kuru pēdējos gados saskāries Klārksons. 2024. gada rudenī viņam tika veikta sirds procedūra pēc tam, kad mediķi konstatēja aizsprostotas sirds artērijas. Pats televīzijas vadītājs toreiz rakstīja, ka viena no artērijām bija pilnībā nosprostota, bet otra strauji tuvojās šādam stāvoklim.
Klārksons plašāku atpazīstamību ieguva kā BBC automobiļu raidījuma "Top Gear" vadītājs, bet vēlāk kopā ar Ričardu Hamondu un Džeimsu Meju vadīja raidījumu "The Grand Tour". Kopš 2021. gada viņš piedalās raidījumā "Clarkson's Farm", kurā atspoguļoti viņa centieni pārvaldīt saimniecību Anglijas Kotsvoldas reģionā.
Iepriekš Klārksons arī publiski aicinājis vīriešus regulāri pārbaudīt prostatas veselību, uzsverot agrīnas diagnostikas nozīmi. Prostatas vēzis ir viens no izplatītākajiem onkoloģiskajiem saslimšanas veidiem vīriešiem Apvienotajā Karalistē.
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