Svētdien, 21. jūnijā, VEF Kultūras pilī izskanēs viens no krāšņākajiem vasaras saulgriežu notikumiem – koncertiestudējums "Jāņi uz zemes un debesīs".
Saruna – ar tā režisori un skatuves Jāņu māti – dziesminieci Lailu Ilzi Purmalieti.
"Jāņi uz zemes un debesīs" ir laikmetīgs koncertuzvedums, kurā Jāņu svinēšanas senās tradīcijas organiski savienotas ar mūsdienu cilvēka dzīvi un norisēm. Krāšņu muzikālo materiālu uzvedumam sagatavojusi grupas "Raxtu Raxti" mūziķe un komponiste Kristīne Kalniņa.
Uzvedums piedāvā izbaudīt senos rituālus ar pašām skaistākajām Jāņu dziesmām, kā arī svētku svinēšanu ar jokiem un jautrību, kas arī ir neatņemama to sastāvdaļa. "Mēs visi dzīvojam zemes dzīvi katrs ar saviem darbiem un uzdevumiem, bet, dziedot un svinot Jāņus, atveram savas dvēseles debesīm un "paceļamies" virs zemes. Es ļoti ceru, ka šis mūsu skaistais stāsts iedvesmos un dos idejas svētku svinēšanai katram pašam savās mājās," sarunā ar "Latvijas Avīzi" uzsver režisore Laila Ilze Purmaliete.
Kā radās koncertiestudējums "Jāņi uz zemes un debesīs"?
L. I. Purmaliete: Uzvedums veidots, iedvesmojoties no ASV latviešu kultūras darbinieces Lilijas Gleškes radītā tautiskā uzveduma "Jāņu nakts", kas pirmoreiz atskanēja Dziesmu svētku atcerē Klīvlendā 1973. gadā un pēc tam daudzus gadus turpināja sajūsmināt skatītājus Amerikā. Pirms dažiem gadiem uz Latviju bija atbraukusi dziedātāja Laimdota Anšmite, Lilijas Gleškes meita, kura savulaik šajā Amerikas latviešu uzvedumā bija spēlējusi galvenās lomas. Viņai stāstot, kā "Jāņu naktī" pulcējušies no dzimtenes līdzi paņemtajos tautastērpos tērptie dziedošie latvieši, man radās ierosme, ka Jāņu izrāde jāveido arī šodienas Latvijā. Tās pamatā vispirms ir senās tautas gudrības, tautasdziesmas, bet mūsdienīgiem melodiju aranžējumiem uzrunāju "Raxtu Raxti" mūziķi un komponisti Kristīni Kalniņu. Uzvedums ir par mums, mūsdienu latviešiem, šodienā, kad neesam aizmirsuši savas skaistās tautasdziesmas, kuru mūziku koncertam ieskaņojuši "Raxtu Raxti" mūziķi, bet dziesmas dziedam klātienē.
Tā skatuves Jāņos savijusies Latvijas latviešu pieredze ar Amerikas latviešu dzīves mantojumu…