Nepareizi izmestas baterijas, e-cigaretes un nolietota elektrotehnika, tostarp arī bērnu mīkstās rotaļlietas ar baterijām, var radīt nopietnus drošības riskus — izraisīt aizdegšanos atkritumu konteineros un specializētajā transportā, ugunsgrēkus šķirošanas rūpnīcās, kā arī veicināt vides piesārņojumu un apdraudēt cilvēku veselību un drošību. Vides resursu apsaimniekošanas uzņēmums "Eco Baltia vide" un ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums "Latvijas Zaļais punkts" aicina iedzīvotājus šāda veida atkritumus nekādā gadījumā neizmest konteineros pie mājām, bet nodot speciālajos šķirošanas punktos, informē uzņēmumā "Eco Baltia vide".
Bateriju izraisīti ugunsgrēki kļūst par nopietnu problēmu visā pasaulē. Apvienotajā Karalistē Nacionālā ugunsdzēsības dienestu vadītāju padome jeb NFCC 2024. gadā ziņoja par vairāk nekā 1200 bateriju izraisītiem ugunsgrēkiem atkritumvedējos un atkritumu apsaimniekošanas vietās 12 mēnešu laikā, kas ir par 71% vairāk nekā 2022. gadā.
Austrijā tiek lēsts, ka baterijas izraisa aptuveni 180–240 ugunsgrēkus atkritumu apsaimniekošanas objektos gadā, savukārt Vācijā atkritumu savākšanas transportā un atkritumu apstrādes iekārtās notiek līdz pat 30 ugunsgrēkiem dienā, no kuriem ievērojama daļa tiek saistīta ar litija baterijām. Arī nozares organizācijas Eiropā norāda, ka šādi incidenti apdraud darbinieku drošību, bojā infrastruktūru un rada būtiskas izmaksas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
"Pēdējos divos gados ugunsdrošības stiprināšanā "Eco Baltia" grupas rūpnīcās investēts vairāk nekā miljons eiro, tomēr arī ar modernām drošības sistēmām nav iespējams pilnībā izslēgt visus riskus. Pateicoties uzstādītajām iekārtām un darbinieku vērībai, mums ikdienā izdodas savlaicīgi pamanīt un novērst uguns nelaimes. Tās visbiežāk sākas ar strauju uzliesmojumu, reizēm sprādzienu un to iespējamais cēlonis visbiežāk ir atkritumos izmestas izlietotās baterijas. Tāpēc
visefektīvākā ugunsdrošība sākas vēl pirms atkritumi nonāk konteinerā — ar cilvēku atbildīgu rīcību un bīstamu priekšmetu pareizu šķirošanu,"
pauž "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.
Baterijās var būt tādi ķīmiskie elementi kā litijs, niķelis, kobalts, mangāns un citi metāli, kā arī elektrolīti. Visbiežāk bīstamas situācijas rodas brīdī, kad baterija tiek saspiesta, caurdurta vai sadragāta, piemēram, atkritumu savākšanas transportā vai šķirošanas iekārtās. Šāds bojājums var izraisīt īssavienojumu, strauju pārkaršanu un dzirksteļošanu, savukārt apkārt esošie papīra, plastmasas vai citi viegli uzliesmojoši atkritumi var strauji aizdegties.
Kur nodot baterijas, elektropreces un e-cigaretes?
Baterijas jānodod speciālajās bateriju šķirošanas tvertnēs, kas pieejamas veikalos, kā arī šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos visā Latvijā. Laukumos iespējams nodot arī jebkāda veida elektrotehniku. Mazās elektropreces, tostarp arī elektroniskās cigaretes, var nodot tirdzniecības vietās izvietotās speciālās šķirošanas kastēs. Savukārt lielo tehniku, piemēram, ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis daudzviet Latvijā bez maksas savāc arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi.
"Pareiza bateriju, elektropreču un e-cigarešu nodošana ir daļa no sistēmas, kurā atbildība sākas jau pie produkta ražotāja vai importētāja un turpinās līdz brīdim, kad nolietotais priekšmets tiek savākts un apsaimniekots videi drošā veidā. Ražotāju atbildības sistēma palīdz finansēt un organizēt šo atkritumu savākšanu, taču būtiska ir arī iedzīvotāju rīcība — neizmest šos priekšmetus sadzīves atkritumos, bet nodot tiem paredzētajās vietās. Tas mazina ugunsdrošības riskus un ļauj vērtīgām izejvielām atgriezties apritē," norāda "Latvijas Zaļā punkta" valdes loceklis Kaspars Zakulis.
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