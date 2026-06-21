Sieviete Losandželosā, kura kopā ar ģimeni svinēja Ņujorkas "Knicks" izcīnīto NBA čempiontitulu, dažu minūšu laikā piedzīvoja traģēdiju — policists nošāva viņas suni pēc tam, kad kaimiņi bija izsaukuši likumsargus par kliedzieniem dzīvoklī.
Incidents notika 13. jūnija vakarā Losandželosas apkaimē. Saskaņā ar Losandželosas policijas departamenta (LAPD) sniegto informāciju policisti ap pulksten 20.55 saņēma izsaukumu par sievieti, kura skaļi kliedz savā dzīvoklī. Ierodoties notikuma vietā, viņi tika novirzīti uz dzīvokli, kur sastapa tā iemītnieci Mariju Marselu.
Policija norāda, ka sarunas laikā līdzās sievietei atradies viņas suns Džeimsons, kurš rējis uz policistiem. Likumsargi lūguši dzīvnieku savaldīt. Pēc LAPD versijas, Marsela uz brīdi aizvērusi dzīvokļa durvis, taču, tās atverot atkārtoti, suns izskrējis ārā un skrējis policista virzienā. Tad likumsargs atklājis uguni.
Policijas paziņojumā teikts, ka neviens cilvēks incidentā nav cietis, taču suns no gūtajiem ievainojumiem gājis bojā notikuma vietā.
Ģimenes locekļi un vairāki aculiecinieki apšauba šaušanas nepieciešamību.
Sociālajos medijos plaši izplatītā video redzama emocionāla aina pēc notikušā — Marsela, turot rokās savu suni, raud un atkārtoti saka, ka viņa kopā ar ģimeni tikai svinējusi "Knicks" uzvaru.
Pēc ģimenes teiktā, Džeimsons bija divus gadus vecs zeltainā retrīvera, sanbernāra un pūdeļa jauktenis. Neilgi pirms incidenta uzņemtās fotogrāfijās viņš redzams ģērbies Ņujorkas "Knicks" kreklā. Marselas māsa Vanesa Marsela laikrakstam "Los Angeles Times" sacīja, ka ģimene ir satriekta par notikušo un nesaprot, kāpēc situācija beigusies ar letālu iznākumu. Viņa arī pauda bažas, ka šāvieni varējuši trāpīt cilvēkiem.
Aculiecinieki stāsta, ka sākotnēji kliedzieni bijuši saistīti ar sporta emocijām pēc vēsturiskās uzvaras, nevis ar apdraudējumu vai vardarbību.
Kaimiņš, kurš izsauca policiju, vēlāk televīzijas kanālam "ABC7" atzina, ka pēc notikušā jūtas vainīgs,
taču tajā brīdī patiesi domājis, ka sievietei nepieciešama palīdzība.
Pēc incidenta daudzdzīvokļu nama gaitenī izveidota neliela piemiņas vieta Džeimsonam.
Savukārt LAPD spēka pielietošanas izmeklēšanas nodaļa sākusi notikušā pārbaudi. Policija uzsver, ka izmeklēšana joprojām turpinās un sākotnējā notikumu versija vēl var tikt precizēta, analizējot liecības, videoierakstus un citus pierādījumus.
Jau vēstīts, ka Ņujorkas "Knicks" basketbolisti 13. jūnijā kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempioniem, titulu izcīnot trešo reizi vēsturē. Finālsērijas piektajā spēlē "Knicks" viesos ar rezultātu 94:90 (13:23, 24:19, 28:30, 29:18) pārspēja Sanantonio "Spurs" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-1.
Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Džeilens Bransons, kurš uzvarētāju rindās guva 45 punktus. Otram rezultatīvākajam "Knicks" spēlētājam Mikalam Bridžesam bija 14 punkti, bet Džošs Hārts guva 13 punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem.
"Spurs" komandā rezultatīvākais bija rezervists Dilans Hārpers ar 25 punktiem, kamēr Viktors Vembanjama guva 19 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas.
Lielāko daļu mača ņujorkieši bija iedzinējos, pirmajā puslaikā iekrājot 16 punktu deficītu. Tomēr ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē "Knicks" atspēlējās un pārņēma vadību, ko no rokām vairs neizlaida.
"Knicks" galvenajam trenerim Maikam Braunam šis ir piektais NBA čempiontituls, taču iepriekšējos četros viņš izcīnījis asistenta statusā "Spurs" un Goldensteitas "Warriors" sastāvā. "Spurs" vada savulaik "VEF Rīga" sastāvā bijušais Mičs Džonsons, kuram šī bija pirmā iespēja cīnīties par titulu.
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