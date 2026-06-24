Jaunākie CV.lv aptaujas dati atklāj to, ka dažu mēnešu laikā Latvijā būtiski pieaudzis darba meklētāju īpatsvars. Ja 2026. gada sākumā 31% strādājošo aktīvi meklēja jaunu darbu, tad šī gada 2. ceturksnī šis rādītājs ir sasniedzis jau 44%, informē uzņēmumā "Alma Career Latvia".
Papildus aktīvajiem darba meklētājiem vēl 44% darbinieku atzīst — lai gan paši šobrīd jaunu darbu nemeklē, viņi būtu gatavi apsvērt jaunas iespējas, ja saņemtu pievilcīgu piedāvājumu. Tas nozīmē, ka kopumā 88% darbinieku Latvijā ir vismaz daļēji atvērti darba maiņai, un tikai neliela daļa jeb 12% šādu iespēju neapsver vispār.
Kā galvenos iemeslus savai neapmierinātībai darbinieki min:
• pārāk zemu atalgojumu (49%);
• ierobežotas karjeras izaugsmes iespējas (32%);
• sajūtu, ka viņu darbs netiek pietiekami novērtēts (30%).
Šie rādītāji skaidri parāda, ka lielai daļai darbinieku trūkst gan finansiālas, gan emocionālas motivācijas palikt esošajā darbavietā.
Darba devējiem tas nozīmē paaugstinātu risku. Ja 88% darbinieku vismaz pasīvi ir atvērti jaunām iespējām, neviens uzņēmums nevar paļauties, ka darbinieki paliks esošajā darbavietā ilgtermiņā.
Līdzīga tendence novērojama arī kaimiņvalstī Igaunijā — CV.ee veiktā aptauja atklāj, ka 87% darbinieku ir atvērti darba maiņai. Tas liecina, ka darbinieku neapmierinātība nav raksturīga tikai vienai valstij, bet atspoguļo plašāku tendenci Baltijas reģionā, mudinot darba devējus pārskatīt darbinieku noturēšanas stratēģijas.
"Arī situācijā, kad darba tirgus ir vairāk labvēlīgs darba devējiem, talantu noturēšana ir stratēģiski ļoti svarīga. Ja 88% darbinieku vismaz pasīvi ir atvērti jaunām iespējām, neviena organizācija nevar pieņemt, ka tās labākie darbinieki paliks esošajā darbavietā bez papildu motivācijas," norāda CV-Online Recruitment Baltijas atlases vadītāja Linda Gribuste.
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