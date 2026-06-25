Nacionālo bruņoto spēku (NBS) apkopotā informācija liecina, ka līdz šim kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Latvijas teritorijā ir nogāzušies septiņi bezpilota lidaparāti, savukārt vienu dronu neitralizēja NATO iznīcinātāji Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros.
Attiecībā uz dronu izcelsmi nav pamata automātiski pieņemt, ka visi incidentos iesaistītie bezpilota lidaparāti ir Ukrainas droni, klāsta NBS. Katrs gadījums tiek izmeklēts individuāli, un secinājumi par konkrēta bezpilota gaisa kuģa izcelsmi vai piederību tiek izdarīti, balstoties uz atbildīgo dienestu veiktajām pārbaudēm un izvērtējumiem.
Atbildīgo institūciju vērtējumā bezpilota gaisa kuģu incidenti reģionā ir cieši saistīti ar Krievijas plašo elektroniskās karadarbības sistēmu izmantošanu tās kara pret Ukrainu kontekstā. Krievijas īstenotā GPS signālu traucēšana un elektromagnētiskā ietekme var traucēt dronu navigāciju un palielināt nejaušu robežas šķērsošanas risku kaimiņvalstu, tostarp NATO sabiedroto, teritorijā, uzsvēra NBS.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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