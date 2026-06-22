Visas pārbaudes ir pabeigtas un visiem Andra Kulberga vadītās valdības ministriem izsniegtas atļaujas darbam ar valsts noslēpumu, aģentūra LETA noskaidroja Satversmes aizsardzības birojā (SAB).
SAB jau iepriekš norādīja, ka vairumam tobrīd vēl ministru amata kandidātu jau ir spēkā esošas pielaides valsts noslēpumam.
Jau vēstīts, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vada Kulbergs. Jauno valdību veido AS, Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.
Aptuaja
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