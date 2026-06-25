Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien, 19. jūnijā, nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai Imigrācijas likumu.
Saeima 11. jūnijā pieņēma Imigrācijas likumu, savukārt 18. jūnijā parlaments pieņēma grozījumus likumā, lai liegtu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt TUA, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Kā Saeimas 18. jūnija sēdē norādīja parlamenta Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, grozījumi bija vajadzīgi, jo, pieņemot Imigrācijas likumu iepriekš, tika pieļauta kļūda un šis tika "palaists garām".
"Progresīvie" vērsās pie Valsts prezidenta ar aicinājumu neizsludināt likumu arī pēc Saeimas 18. jūnija lēmuma, uzskatot, ka attiecībā uz TUA parlamentā ir notikusi "būtiska politikas maiņa". Tam sekoja Valsts prezidenta kancelejas rīkota sanāksme, lai uzklausītu pušu argumentus.
"No likuma izstrādes materiāliem konstatējams, ka izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā tika iesniegti 158 priekšlikumi. Turklāt priekšlikumi bija gan tādi, kas likumprojektu precizēja tehniski, gan tādi, kas veidoja principiāli jaunu tiesisko regulējumu, tostarp par ārzemnieka tiesībām pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju, ja ārzemnieks ir veicis likumā paredzētos ieguldījumus Latvijas Republikas ekonomikā. Šajā jomā iezīmējas vairāki aspekti, kurus Saeimai būtu vēlreiz jāapsver," rakstīts Valsts prezidenta 19. jūnija vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai.
Valsts prezidents vēstulē Saeimas priekšsēdētājai vērš uzmanību, ka atbilstoši Saeimā pieņemtā Imigrācijas likuma 27. panta pirmās daļas 36. punktam termiņuzturēšanās atļauju Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā ārzemniekam ir tiesības pieprasīt uz laiku līdz pieciem gadiem, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 000 eiro investīcijas veikšanu ne mazāk par pieciem gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 000 eiro. Ārzemniekam izsniegtā termiņuzturēšanās atļauja ir spēkā, ja tās derīguma termiņa laikā valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks apliecina, ka investīciju līgums nav izbeigts un investīciju atlikums nav mazāks par 150 000 eiro. Minot savus argumentus, ko saskata pārskatāmu likumā, Valsts prezidents vēstulē raksta: "Saredzu iespēju Saeimai atkārtoti izvērtēt, vai nebūtu lietderīgi noteikt pietiekami stingri likumā regulētus gadījumus, kad Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valstu, un, iespējams, Ministru kabineta izveidotā sarakstā iekļautu citu Latvijai draudzīgu valstu pilsoņi varētu prasīt termiņuzturēšanās atļaujas, ja ir iegādāts nekustamais īpašums. Līdzīgu aicinājumu esmu saņēmis arī no lielākajiem nekustamo īpašumu darījumu nozares pārstāvjiem. Likumdevējam ir iespēja gan noteikt Latvijas Republikas administratīvās teritorijas, kurās pieļaujama šāda īpašuma iegāde, gan īpašuma vērtību un citus kritērijus, vai arī šo uzdevumu deleģēt Ministru kabinetam."
"Progresīvie" arī uzskata, ka Saeimas komisijā vairāki jautājumi nav pietiekami izdiskutēti un ka norma par TUA nav īstenojama veidā, kādā tā ir pieņemta.
Imigrācijas likuma mērķis ir ieviest jaunu imigrācijas sistēmu, aptverot trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, uzturēšanos, nodarbinātību, integrāciju un izraidīšanas procedūras, kā arī mazināt fiktīvas imigrācijas un nelikumīgas nodarbinātības riskus. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas atbalstītie priekšlikumi paredz būtisku valsts robežkontroles stiprināšanu, ieviešot trešo valstu pilsoņu skrīningu pie ārējām robežām un atgriešanas robežprocedūru atbilstoši jaunajam Eiropas Savienības (ES) migrācijas regulējumam. Likumā noteikta arī plašāka biometrisko datu izmantošana un informācijas apmaiņa ar ES datubāzēm, kas uzlabos personu identifikāciju un palīdzēs efektīvāk novērst drošības riskus. Likumprojektā precizēta vīzu un uzturēšanās atļauju piešķiršanas kārtība, kā arī iekļauti citi jauninājumi.
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