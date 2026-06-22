Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Olga Koha nākusi klajā ar satraucošām detaļām par nesen pieminēto nelaimi. Viņas jaunākā brāļa dzīve apgriezusies kājām gaisā pēc tam, kad ceļojuma laikā uz prāmja piedzīvots bīstams kritiens, kā rezultātā lauzta spranda. Šobrīd tuvinieki cer uz sabiedrības atsaucību, lai meklētu juridisku taisnību pret pārvadātāja uzņēmumu.
Pirms pāris nedēļām jau izskanēja pirmās ziņas par Kohu ģimeni piemeklējušo nelaimi. Tikko pārradusies no Grieķijas brīvdienām, Olga telefona sarunā uzzināja briesmīgus jaunumus, taču tobrīd emocionālais stāvoklis neļāva dalīties ar tiem publiski. Viņa vien noteica, ka priekšā stāv smags darbs un maksimāla iesaiste krīzes pārvarēšanā. Pašlaik Kohu pāris atrodas Lietuvā, jo cietušais jau kādu laiku tiek ārstēts Klaipēdas Universitātes slimnīcā. Tur arī top skaidrāka baisā aina, par ko Olga saka: "Ar brāli notika traģēdija – viņš nokrita un salauza sprandu. Tagad viņš ir paralizēts."
Televīzijas skatītāji iepriekš raidījumā ir redzējuši Olgas vecāko brāli, turpretim šī nelaime skārusi jaunāko – 40 gadus veco brāli. Kamēr Olga atrodas pie slimnieka gultas, viņas vīrs Viesturs tikmēr sarūpējis nepieciešamo apģērbu un pārtiku, gatavojoties vīrieša nogādāšanai dzimtenē. Viesturs neslēpj, ka pacienta pārvešana uz Latviju ir birokrātiski un loģistiski piņķerīgs process, ar ko viņiem nav iepriekšējas pieredzes: "Tehniski šis viss ir bijis milzīgs murgs, es teiktu, jo brālis tika transportēts no jūras ar helikopteru uz Lietuvu. Lietuvā tika veikta operācija un tālāk, lai Latvijas pilsoni transportētu no Lietuvas uz Latviju ir nepieciešams speciāls transports, jāsarunā slimnīca, kura ir gatava uzņemt šo pacientu. Transportam ir jāzina visas detaļas no Lietuvas slimnīcas par pacientu. Slimnīcām jākoordinējas savā starpā – ir ļoti, ļoti sarežģīti!"
Negadījums noticis naktī, kuģim atrodoties jūrā, kad vīrietis pēc darba gaitām Zviedrijā mērojis ceļu mājup. Viesturs apraksta nakts notikumus: "Devās ar prāmi mājās no Zviedrijas uz Lietuvu un nakts vidū, guļot, viņš izkrita no otrā stāva gultas un salauza sprandu."
Olga, daloties pārdomās aizkadra intervijā, nespēj slēpt savu sašutumu un atzīst, ka šāds trieciens liek pārvērtēt dzīves sīkumus. Viņai joprojām ir grūti samierināties ar faktu, ka parasts kritiens var nest tik neatgriezeniskas sekas: "Situācija, kas ir notikusi, ir, es pat nezinu šoreiz īstos vārdus, kā atrast, tāda what the fu*k [kas pie velna]? Nu, kā var nokrist? Nu, liekās kaut kas nereāls! Liekās taču – bāc, nu, jebkurš var nokrist no kaut kurienes, bet var gadīties tā, ka tas beidzas ļoti slikti."
Pēc Viestura domām, kajīšu drošības līmenis ir nepietiekams, jo šādā situācijā varēja nonākt jebkurš pasažieris. Lai cīnītos par drošākiem apstākļiem citiem ceļotājiem un segtu milzīgos rehabilitācijas izdevumus, ģimene plāno tiesāties ar prāmju kompāniju un aicina talkā zinošus cilvēkus: "Mēs šobrīd prātojam par veidu, kā mēs varētu mēģināt piedzīt kādu kompensāciju no prāmju firmas, jo mēs šeit runājam par, nu, būtībā uz visu dzīvi lielām problēmām – sauksim tā. Varbūt, ja kāds zina, kur varētu meklēt vai ir kāds pazīstams jurists saistībā ar jūras jautājumiem, es būtu ļoti priecīgs saņemt ziņu un mēs varētu kopīgi apspriesties, kādā veidā un vai ir iespējams piedzīt kādu kompensāciju no šīs prāmju kompānijas."
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