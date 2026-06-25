Jāņu naktī ugunsdzēsēji saņēmuši daudzus izsaukumus uz vietām, kur dedzināti lieli ugunskuri un iedzīvotājiem radušās aizdomas, ka izcēlies ugunsgrēks.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), kopumā 23. jūnijā VUGD saņēma 96 izsaukumus, tai skaitā 29 uz ugunsgrēku dzēšanu, savukārt 49 izsaukumi bija maldinājumi. 24 šādi maldinoši izsaukumi notikuši gadījumos, kad iedzīvotāji pamanījuši lielus dūmus vai liesmas no ugunskuriem un viņiem radušās aizdomas, ka ir izcēlies ugunsgrēks, bet atbraukušie glābēji konstatējuši, ka ugunskuri tiek kurināti kontrolēti un apdraudējums nepastāv.
Divos gadījumos ugunsdzēsēji tomēr dzēsuši bez uzraudzības atstātus ugunskurus.
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