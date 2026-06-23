Gan Meža un Puķu ielas, gan Meža un Nometņu ielas krustojumā Rīgā jaunizveidotajās gājēju zonās jūnija vidū sāks veidot māksliniecisku asfalta krāsojumu, kurā Āgenskalna iedzīvotāji varēs atpazīt sev pazīstamus un apkaimē zināmus tēlus. Krāsošanas darbus un pakāpenisku labiekārtošanas elementu izvietošanu atkarībā no laikapstākļiem plānots pabeigt līdz jūlija beigām. Vietās, kur aktīvi norisināsies darbi, tiks regulēta satiksmes plūsma, izvietoti satiksmes organizācijas elementi un ceļa zīmes, informē Rīgas dome.
Asfalta krāsojuma dizainu izstrādājuši mākslinieki Anna Vaivare un Mārtiņš Zutis. Iedvesmu krāsojuma dizainam mākslinieki radījuši divās koprades darbnīcās — ar Montessori sākumskolas bērniem, kā arī ar apkaimes iedzīvotājiem, augstskolu un biedrību pārstāvjiem. Krāsojuma koncepcĳa ir "Kaimiņu galerĳa" un tas tiks veidots kā košs "paklājs", kas izcels gājēju zonas, padarot autovadītājus uzmanīgākus. Vienlaikus katram tā elementam ir sava nozīme un apkaimes iedzīvotāji gleznojumā varēs atpazīt tēlus, kas izskanējuši koprades darbnīcās un kas ir tuvi apkaimes iedzīvotājiem.
Pēc krāsojuma izveides gājēju zonā pakāpeniski uzstādīs soliņus, velostatīvus, atkritumu tvertnes, puķu podus un citus elementus. Visus darbus plānots pabeigt jūlija laikā, kā arī nākamos divus gadus krāsojums pēc nepieciešamības tiks atjaunots.
Maijā krustojumā jau pazeminātas ietvju apmales un atjaunots ietves segums, demontētas barjeras, esošie stabiņi un atdures, kā arī attīrīta brauktuve. Tāpat uzklāti jauni ceļa apzīmējumi, pārvietotas ceļa zīmes.
Pilotprojektā ieviestie risinājumi pilsētvidē atradīsies vismaz divus gadus, lai novērtētu to ietekmi uz pārvietošanās paradumiem un pieņemtu lēmumus par pastāvīgu izmaiņu ieviešanu. Izmaiņu novērtēšanai pēc risinājuma ieviešanas paredzēts atkārtoti apkopot satiksmes datus un aptaujāt iedzīvotājus, lai apkopotu viedokļus un priekšlikumus.
Plānojot risinājumus, tika iesaistīti vietējie iedzīvotāji — veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, darbnīcas ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, bērniem, augstskolu un baznīcas pārstāvjiem, lai apspriestu teritorijas vajadzības, labiekārtojuma plānus un kopīgi izstrādātu idejas asfalta krāsojumam.
Risinājumi tiek ieviesti starptautiskā projekta "Drošas, taisnīgas un patīkamas mobilitātes veicināšana pilsētvidē (Just Streets)" gaitā, lai bez pārbūves darbiem sakārtotu vidi un padarītu krustojumu pārredzamāku visiem satiksmes dalībniekiem.
Rīgā paredzēts ar nelieliem pagaidu risinājumiem veidot drošu, pieejamu un sakārtotu vidi izvēlētajā pilotteritorijā, lai pārbaudītu, kuri risinājumi darbojas visefektīvāk, pirms veikt pastāvīgas pārmaiņas un plānotu ilgtermiņa pārbūves aktivitātes. Pilotaktivitātes tiek īstenotas Āgenskalna Meža un Puķu ielas krustojumā, kā arī saistītajā teritorijā — vietā ar intensīvu satiksmi, plašu un nepārredzamu krustojuma zonu, kur atrodas restorāni, kafejnīcas, izglītības iestādes, zinātnes centrs "Futurimo", baznīca un citi pakalpojumu sniedzēji.
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