Uz Jāņu svinībām no 23. jūnija pulksten 20.00 līdz 24. jūnija pulksten 4.30 rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās — Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Mežaparka Zaļajā teātrī, informē Rīgas dome.
Jāņu nakts pasākums Grīziņkalnā "No saules līdz saulei" plkst. 20 sāksies ar vainagu vīšanu, Jāņu tradīcijām un rotaļām.
Pulksten 22.20 norisināsies Saules pavadīšana un ugunskura iedegšana kopā ar etnogrupu "Ogas", postfolkloras grupu "Rikši" un folkloras kopu "Kokle". Pēc pusnakts Jāņu bērnus iepriecinās DJ un muzikālā apvienība "Raxtu Raxti", bet pēc diviem naktī visiem būs iespēja izkustināt kājas ballē kopā ar grupu "Zuši", savukārt no pulksten 4 varēs baudīt dejas kopā ar DJ Kasparu Zaviļeiski.
Dzegužkalnā, kā ierasts, Jāņu svinības noritēs tradicionālā gaisotnē.
Pulksten 20 tās atklās Jāņu māte Zoja Heimrāte un Jāņu tēvs Edgars Lipors kopā ar "Rīgas Danču kluba" dalībniekiem un etno grupu "Zeidi". No pulksten 20.30 līdz pulksten 22 notiks tradicionālā aplīgošana un salīgošana etno grupas "Zeidi" vadībā, bet no pulksten 22.30 līdz pulksten 23 sanākušos priecēs līgotnes postfolkloras grupas "Iļģi" izpildījumā.
Savukārt no pulksten 23 līdz pat pusnaktij visi tiks aicināti mesties tradicionālajā lielajā danču tūrē, kuru vadīs Ilga Reizniece un grupa "Iļģi", bet dejas soļus ierādīs Rīgas Danču kluba dejotāji. Pēc pusnakts norisināsies svinīgā visu Jāņu godināšana, kam sekos tumsas kliedēšana muzikālās apvienības "Rahu" pavadībā. Savukārt pulksten 2 notiks Saules gaidīšana kopā ar jaunfolkloras grupu "Jauno Jāņu orķestris", bet saullēktu piedzīvot kopā varēs ar postfolkloras grupu "Rikši".
Savukārt Mežaparka Zaļajā teātrī no pulksten 20 norisināsies "Rīgas zaļumballe".
Pulksten 20 klausītājus un skatītājus priecēs postfolkloras grupa "Rikši", Žoržs Siksna un pavadošā grupa, savukārt no pulksten 22.30 visus līgotājus iepriecinās grupa "Laika upe". Tuvāk pusnaktij, ap pulksten 23.40, uzstāsies iemīļotā dziedātāja Aija Andrejeva ar grupu. Vēlāk, ap vieniem naktī, par prieku un jautrību gādās grupa "Labvēlīgais tips", bet īsi pēc diviem dziedātājs Ralfs Eilands ar grupu. Pulksten 3.30 izturīgākos līgotājus iepriecinās grupa "Zelta kniede". No rīta, pulksten 4.25, norisināsies Saules modināšanas rituāls. Pasākumu vadīs aktieri Imants Strads un Elīna Vāne.
Ieeja visos pasākumos bez maksas. Norišu vietās būs iespēja iegādāties tradicionālos svētku ēdienus un spirdzinājumus.
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