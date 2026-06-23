Gaujas gleznainā apkārtne kļuvusi par fonu īpašam raidījuma "Četri uz koferiem" speciālizlaidumam, kurā jaunus iespaidus tvert dodas krāšņa četrotne: aktieris Kristians Kareļins, temperamentīgais šovmenis Felipe Gabriels, televīzijas projekta "Limuzīns dāvanā" dalībniece Monta Klintsone un brazīliešu virtuves un tradīciju nesēja Latvijā Vanesa Rufino. Neviens no viņiem pat nenojauta, ka parasta tūrisma aktivitāte pārvērtīsies grandiozā iekšējā cīņā un aizkustinošā uzvarā, kur paniskas bailes no augstuma tiks pieveiktas, skanot valsts himnai.
Gaisa trošu vagoniņš, kas paceļas pār Gaujas senleju, sagaida slavenības Siguldā. Tieši šeit viņiem sagatavots pamatīgs adrenalīna lādiņš – brauciens ar atrakciju "Zērglis". Kamēr dāmas – Vanesa un Monta – jau savu braucienu noslēgušas, bet Kristianam svara ierobežojumu dēļ (vairāk par 120 kg) šoreiz izklaide iet secen, galvenā uzmanība tiek pievērsta Felipem. Viņu paralizē bailes, liekot vairākkārt mainīt lēmumu un svārstīties starp "jā" un "nē". Monta cenšas draugu uzmundrināt: "Felipe, man bija bail sākumā, bet tā bija kaut kāda pussekunde – tā ir vienkārši superīga sajūta! Tas nav par augstumu!"
Aizkadra sarunās Felipe neslēpj savu milzīgo pretestību un satraukumu, tomēr pārvar sevi un ļauj instruktoriem sevi ieāķēt trosēs. Emocionālajā saspringumā viņš skaita lūgšanas un ieņem starta pozīciju, taču pēdējā mirklī atkal mēģina atteikties. Komandas biedru un personāla nedalītais atbalsts palīdz viņam palikt uz vietas. Lai mazinātu stresu, instruktori viņu viegli pašūpina gaisā, ļaujot aprast ar situāciju. Apkārtējo ovāciju pavadīts, Felipe beidzot dod signālu startam, iesākot savu lidojumu ar negaidītu un dziļi aizkustinošu soli – viņš sāk dziedāt. Pār senleju atbalsojas vārdi: "Dievs, svētī Latviju! Mūs' dārgo tēviju!"
Traucoties pāri koku galotnēm, Felipe sākumā tur acis cieši aizvērtas. Kad drosme beidzot ļauj tās atvērt, viņa skatienam paveras neaprakstāms Latvijas dabas krāšņums, kas acumirklī izmaina visas emocijas: "Ak, cik skaisti! Ak, tu Dievs! Tik skaisti!"
Pārdzīvojums ir tik spēcīgs, ka, “Zērglim” apstājoties, vīrietis vairs nespēj valdīt asaras. Gaidot vagoniņu, kas viņu nogādās galapunktā, viņš nepacietīgi sauc pēc palīdzības, jo dīkstāve lielā augstumā joprojām ir pārbaudījums. Tomēr, kad kājas atkal ir uz stingra pamata, bailes nomaina tīra sajūsma: "Pēkšņi es sapratu, ka tas ir baigi forši! Tas bija nereāli tā vērts!"
Atgriežoties sākumpunktā, Felipe raud, nespējot rimties, kas pārsteidz pat Vanesu. Tikmēr Monta vēlāk intervijā uzsver šī brīža lielo nozīmi: "Man likās, ka viņam tas bija tāds, patiešām, ļoti svarīgs moments, ka viņš to tomēr izdarīja, jo viņš bija reāli uz robežas to nedarīt." Pēc sirsnīgiem apskāvieniem ar instruktoriem un draugiem, Felipe neslēpj savu gandarījumu: "Tas bija labākais piedzīvojums manā dzīvē! Tik forši!"
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