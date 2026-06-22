Svētdien Latvijā reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši septiņi cilvēki, bet viens gājis bojā, informēja Valsts policijā.
Vakar trīs cilvēki cieta avārijās Kurzemē, viens Rīgā, viens Zemgalē, viens Vidzemē un viens Latgalē. Starp cietušajiem viens ir gājējs, viens ir velosipēdists un viens ir elektriskā skrejriteņa vadītājs. Bojā gāja persona avārijā Kurzemē.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 14 vadītājus, no tiem pa četriem Rīgā un Zemgalē, trīs — Latgalē, divi — Vidzemē un viens Kurzemē. Vēl divas personas Rīgā aizturētas par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā.
13 gadījumos dzērājšoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm vai arī viņi šādā stāvoklī bija sēdušies pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vai arī izraisījuši avāriju. Par šādiem likuma pārkāpumiem ir paredzēta kriminālatbildība, tāpat kā par sēšanos pie stūres narkotisko vielu ietekmē.
Trīs no svētdien pieķertajiem transportlīdzekļu vadītājiem dzērumā tikuši cauri ar administratīvā pārkāpuma protokolu, kas nozīmē, ka viņu organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 237 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 19 autovadītāji, Zemgalē — 57, Vidzemē — 86, Kurzemē — 26, Latgalē — 49. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 591 protokolu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
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