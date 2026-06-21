Kādas fermas īpašniece Kanādā izglābusi savu pundurkazu no pumas uzbrukuma, pieskrienot plēsējam un aizdzenot to prom, ziņo ārvalstu mediji.
Incidents noticis Britu Kolumbijā, kur fermas īpašnieces Džīnas Mūras drošības kameras fiksējušas uzbrukumu vienai no viņas Nigērijas pundurkazām. Video redzams, kā vairākas kazas skrien cauri kūtij, bet puma satver vienu no dzīvniekiem aiz kakla.
Dažas sekundes vēlāk notikuma vietā ierodas fermas saimniece. Viņa uz plēsēju kliedza un tam iespēra. Tad puma kazu atlaida un aizbēga.
Mūra vēlāk stāstīja, ka rīkojusies adrenalīna iespaidā. Viņa apzinājusies, ka puma varētu uzbrukt arī viņai, tāpēc bijis svarīgi rīkoties izlēmīgi. Fermas īpašniece uzsvēra, ka savu dzīvnieku aizsardzību uztver ļoti nopietni.
Mūras saimniecībā ir zosis, govis un četras Nigērijas pundurkazas, kurām doti vārdi Leo, Miks, Donijs un Rafs. Kazas viņa iegādājusies pēc tam, kad pērn melnais lācis saplosīja viņas zirgu.
Pēc Mūras teiktā, pēdējā laikā lāči un pumas viņas fermas apkārtnē parādās arvien biežāk.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu