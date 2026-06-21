Ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā Melnkalne varētu būt izvirzījusies finiša taisnē – vismaz tādas ir šīs valsts atbildīgo institūciju cerības un arī aktuālās prognozes.

Ar trāpīgu saukli "28 by 28" (no angļu val. – "Divdesmit astotā līdz divdesmit astotajam") Melnkalne akcentē savu mērķi – kļūt par 28. Eiropas Savienības dalībvalsti līdz 2028. gadam. Tātad – par nākamo dalībvalsti, kas varētu tikt uzņemta ES. "28 by 28" mājaslapa vēsta, ka Melnkalne pašlaik atrodas "Eirooptimisma epicentrā". Tāda sajūta neatstāj arī, tiekoties ar Melnkalnes Centrālās bankas vadību un augstām amatpersonām Eiropas lietu ministrijā, Aizsardzības ministrijā un Korupcijas apkarošanas aģentūrā, kad maija vidū "Latvijas Avīzei" kopā ar lielāko Latvijas mediju pārstāvjiem ir iespēja paviesoties Melnkalnē.

Aptaujas, kas vēsta par sabiedrības noskaņojumu, arī ir optimisma pilnas. Piemēram, ES Eirobarometra pērnā gada pavasara dati liecina, ka iestāju Eiropas Savienībā atbalsta pat 80% melnkalniešu. Visbeidzot optimisms vēl pavisam tikko strāvojis arī no pašas Urzulas fon der Leienas, kad Eiropas Komisijas priekšsēdētāja teikusi savu noslēdzošo runu ES–Rietumbalkānu samitā, kas jūnija sākumā norisinājies Melnkalnē. "Jā, Melnkalnei kļūt par 28. dalībvalsti līdz 2028. gadam – tas ir sasniedzams mērķis," apliecināja Leiena.

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Kalna galā lepni plīvo Melnkalnes karogs.
Melnkalne Eiropas Savienībā: cik reālas un tuvas ir izredzes
Ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā Melnkalne varētu būt izvirzījusies finiša taisnē – vismaz tādas ir šīs valsts atbildīgo institūciju cerības un arī aktuālās prognozes.
Kalna galā lepni plīvo Melnkalnes karogs.
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Kalna galā lepni plīvo Melnkalnes karogs.
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Foto: Ieva Ēvalde / Latvijas Mediji

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