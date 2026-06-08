Otrdien apritēja desmit gadi kopš referenduma, kurā Apvienotās Karalistes pilsoņi nobalsoja par valsts izstāšanos no Eiropas Savienības (ES). Nozīmīgā notikuma desmito gadadienu briti sagaidīja ne tikai ar pārdomām par tā dēvētā breksita ietekmi uz valsts attīstību pēdējos desmit gados, bet arī ar krīzi leiboristu premjera Kīra Stārmera vadītajā valdībā. Pēc ilgāka spiediena, tostarp paša partijā, Stārmers pirmdien paziņoja par atkāpšanos no leiboristu līdera amata. Pēc jaunā partijas līdera izraudzīšanās Stārmers atstās arī premjera amatu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē