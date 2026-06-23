Latvijā ik gadu 15 līdz 25 cilvēki pēc lēciena ūdenī uz galvas paliek paralizēti uz mūžu, informēja "Orto klīnikas" pārstāve Agnese Baumane, atsaucoties uz klīnikas sertificēta mugurkaulāja ķirurga Arta Gulbja pausto.
Gulbis norāda, ka biežāk šādas traumas gūst jauni, vidēji 27 gadus veci vīrieši. Šādas situācijas nereti notiek, kompānijā atpūšoties pie ūdens, tāpēc līdzcilvēkiem ir iespēja atturēt no šīs neapdomīgās rīcības.
Ārsts uzsver, ka pēc šāda lēciena sekas var būt neatgriezeniskas. Viņš stāsta par gadījumu, kad pēc lēciena uz galvas ūdenī slimnīcas uzņemšanas nodaļā nonācis jauns vīrietis, un pēc operācijas kļuvis skaidrs, ka viņš nekad vairs nestaigās. Sākotnēji pie viņa bija ieradušies aptuveni 20 draugi, paziņas un tuvinieki, bet pēc nedēļas reanimācijā viņu apmeklēja vairs tikai trīs vai četri radinieki.
Gulbis norāda, ka kakla daļa ir ļoti trausla, jo to nesargā ne ribas, ne masīvi kauli. Atsitiena brīdī cilvēks ne vienmēr lauž sprandu, bet var gūt mugurkaula saišu bojājumus, pārrāvumus, mežģījumus, skriemeļu lūzumus un muguras smadzeņu traumas.
Klīnikā skaidro, ka gadījumos, kad cilvēks, lecot uz galvas ūdenī, atsitas pret akmeni, zaru vai zemi, viņš nereti vairs krastā neizpeld — trieciena dēļ var zust samaņa, savukārt muguras smadzeņu bojājums var izraisīt ķermeņa daļu paralīzi.
Ja redzams, ka ūdenī lecošais cilvēks neiznirst, viņš jāglābj un jāvelk ārā aiz matiem, iesaka klīnikas speciālisti. Šādā brīdī neesot jābaidās par to, vai netiks pastiprinātas traumas sekas. Kad cilvēks izvilkts ārā, viņu vēlams noguldīt uz auduma gabala, piemēram, dvieļa, palaga vai segas, nevis tieši uz zemes vai smiltīs, jo, ierodoties neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, cietušais būs jāpārvieto vēlreiz.
Klīnikā uzsver, ka pat tad, ja cilvēks neelpo, viņu nedrīkst griezt uz sāniem vai likt sēdus, lai viņš atklepotu ūdeni. Cietušajam jāpaliek horizontālā stāvoklī, bet elpināšana un sirds masāža jāveic, nekustinot ķermeni un galvu uz sāniem. Nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ja gūta mugurkaula kakla daļas trauma, minūtes ir izšķirošas. Ja mugurkaula kanāls nav pilnībā bojāts un nav iestājusies paralīze, operācija jāveic tuvāko divu līdz astoņu stundu laikā.
Klīnikas speciālisti arī atgādina, ka vasarā biežāk gūst nobrāzumus, nelielas plēstas brūces, roku un atslēgas kaula lūzumus, kā arī sastopas ar ceļa sāpēm pēc ilgstošas braukšanas ar auto un muguras pārslodzi dārza darbos, ceļojumos vai aktīvā atpūtā.
Nelielu brūču gadījumā klīnikā iesaka tās neskalot ar kodīgiem dezinfekcijas līdzekļiem, bet netīrumus noskalot vēsā, tekošā ūdenī, brūci nosusināt un uzlikt plāksteri vai brūču slēdzējloksnītes. Savukārt, ja pēc kritiena rodas aizdomas par rokas vai atslēgas kaula lūzumu, jāvēršas tuvākajā traumpunktā vai jāmeklē traumatologa, ortopēda palīdzība.
Speciālisti norāda, ka ilgstoša vienveidīga slodze, piemēram, braucot ar auto, var izraisīt sāpes ceļa locītavā, bet vasaras darbi dārzā vai pēkšņa fiziska slodze pēc mazkustīgāka perioda var radīt muguras pārslodzi. Ja muguras sāpes nepāriet divu nedēļu laikā vai izstaro uz kājām, jāvēršas pie ārsta.
Ārstniecības iestādes SIA "Orto klīnika" apgrozījums pagājušajā gadā bija 16,179 miljoni eiro, kas ir par 5,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 18,3% un bija 1,379 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.
Kompānija reģistrēta 2008. gadā, un tās pamatkapitāls ir 224 098 eiro. "Orto klīnikas" kapitālā 49% pieder AS "AmberStone Group", kuras patiesā labuma guvēja ir Nika Berne, kamēr 7,5% kapitāldaļu īpašnieki ir gan Gulbis, gan Andrejs Peredistijs. Vēl pa 7,2% kompānijas kapitāldaļu pieder Kasparam Rukam, Valdim Andersonam, Pēterim Līkumam, Vitoldam Jurkevičam un Jānim Viļumam.
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