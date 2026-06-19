Ventspils novada Ances ciema iedzīvotāji ir saniknoti par Latvijas Pasta lēmumu demontēt un aizvest vienīgo pakomātu, vēsta 360TV Ziņas.
Pēc tam, kad ciematā jau iepriekš tika likvidēta pasta nodaļa, pakomāts bija kļuvis par vienīgo pieejamo sūtījumu saņemšanas vietu. Tagad ancēniešiem, lai tiktu pie saviem sūtījumiem, būs jāmēro 22 kilometri līdz tuvākajam pakomātam Dundagā, kas vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem rada būtisku diskomfortu.
Latvijas Pasta pārstāvji skaidro, ka lēmums par demontāžu pieņemts zemās noslodzes dēļ – pašreizējā pakomāta noslogojums ir tikai 25%, tādēļ tas tiekot uzskatīts par finansiāli neizdevīgu. Uzņēmums plāno lielo āra pakomātu pārvietot uz lielāku pilsētu, bet Ancei piedāvāt alternatīvu – mazāku, iekštelpās izvietojamu iekārtu.
Tomēr iedzīvotāji pauž bažas par pakalpojuma pieejamību, jo pagaidām nav skaidrs, kur tieši iekārta atradīsies un cik ilgs būs pārrāvuma laiks, kad ciemā pakalpojums nebūs pieejams vispār.
Šī situācija aktualizē plašāku diskusiju par pasta pakalpojumu pieejamību reģionos, kas līdzīgus skandālus piedzīvoja pirms diviem gadiem, kad iecerētā pasta nodaļu slēgšana tika apturēta pēc arodbiedrību iejaukšanās. Pašlaik risinājums Ances ciemam ir atkarīgs no pašvaldības gatavības rast telpas mazāka pakomāta izvietošanai.
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