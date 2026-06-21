Secināts, ka daļa Eiropas tirgū nonākušo lauksaimniecības produktu, kas importēti kā Izraēlas izcelsmes preces, patiesībā audzēti Izraēlas apmetnēs okupētajā Rietumkrastā un Golānas augstienēs, taču eksportēti ar norādi, ka to izcelsmes valsts ir Izraēla, vēsta ārvalstu mediji.
Pie šāda slēdziena nonākusi ASV bāzētā organizācija "Global Echo Litigation Center"*, kas analizējusi vairāk nekā 30 000 eksporta dokumentu un tūkstošiem sūtījumu uz Eiropas Savienības valstīm, Lielbritāniju, Norvēģiju un Šveici.
Organizācijas ziņojumā teikts, ka no vairāk nekā 5900 izpētītajiem pārtikas produktu sūtījumiem aptuveni 17% bijuši saistīti ar Izraēlas apmetnēm Rietumkrastā vai Golānas augstienēs. Attiecībā uz Eiropas Savienību šis īpatsvars bijis vēl lielāks — gandrīz piektdaļa no analizētajiem sūtījumiem.
Izmeklēšanas autori norāda, ka daļa eksportētāju preču dokumentos kā izcelsmes valsti norādījuši Izraēlu, lai gan produkcija audzēta teritorijās, uz kurām neattiecas Eiropas Savienības un Izraēlas brīvās tirdzniecības režīms. Ziņojumā aprakstīti vairāki paņēmieni, kā tas noticis — daļā gadījumu izmantotas adreses pašās apmetnēs, vienlaikus preces deklarējot kā Izraēlas izcelsmes, citos gadījumos izmantotas adreses Izraēlas starptautiski atzītajās robežās vai arī apmetnēs audzētā produkcija sajaukta ar Izraēlā audzēto.
"Global Echo" secina, ka šādas prakses rezultātā daļa preču varējusi saņemt muitas atvieglojumus, kas paredzēti Izraēlas precēm, kā arī izmantot sertifikātus, kuri saskaņā ar Eiropas un Lielbritānijas noteikumiem nepienākas okupētajās teritorijās audzētai produkcijai.
Organizācija norāda, ka
izmeklēšanā konstatēto sūtījumu vērtība pārsniegusi 13 miljonus eiro.
Vienlaikus tā uzsver, ka analizētie sūtījumi veido tikai nelielu daļu no kopējās Izraēlas lauksaimniecības produktu tirdzniecības ar Eiropu.
Eiropas Savienība jau ilgstoši nošķir tirdzniecību ar Izraēlu no tirdzniecības ar Izraēlas apmetnēm okupētajās teritorijās. Savukārt Starptautiskā tiesa 2024. gadā konsultatīvajā atzinumā secināja, ka valstīm būtu jāizvairās no jebkādām darbībām, kas veicina Izraēlas klātbūtnes saglabāšanu okupētajās palestīniešu teritorijās.
Izraēla Starptautiskās tiesas secinājumus noraida un uzskata attiecīgās teritorijas par strīdīgām.
Pēc izmeklēšanas publiskošanas "Global Echo" paziņojusi par ieceri vērsties tiesā Lielbritānijā un apsvērt līdzīgus juridiskus soļus arī citās valstīs, lai panāktu stingrāku importa izcelsmes kontroli.
* Global Echo Litigation Center ir ASV bāzēta juridiskās aizstāvības organizācija, kas aktīvi iesaistās tiesvedībās saistībā ar Izraēlas apmetņu jautājumiem.
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