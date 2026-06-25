Pārcilvēcīgi skaista Dieva dotā pasaule ap Saulgriežu un Jāņu laiku. 

Viss tev ir dots. Dudina lauku baloži un spiedzaļo mazputniņi, vardes gārdz apliecinājuma refrēnos, žigo stirnas un rasas lāšu pietiek katram raskrēsliņam. Sirseņi mīl manu bārbeļu krūmu un mēs apmaināmies savstarpējā cieņā. Kur cilvēka roka tikusi klāt, tā galvu glaimīgi sajauc modīgās (sic!) pujenes un citi kultūraugi, kas tik vien zina kā vaimanāt – izravē mani, apmēslo mani, aplej mani, apraksti mani, nofotografē mani. Vienas vienīgas pasakas par ziediem, kuras rakstām katrs pats, ne sarkanā sarūsējusī Anna Sakse. Kolīdz parādās autorība, subjektivitāte ir klāt kā skudras, kas nepadodas. Un tad jau tromboni no ozolapakšas ēnām – morālā atbildība, patiesība par vēsturi, jaunie patrioti utt. Viss nopelniem bagātais orķestris. Bet, izrādās, neviens lāgā nevar nosaukt diriģenta vārdu. Tas biedē izšķirošajos dziedājumos, kad katra balss mauro tik savu saucamo. Demokrātijas labumus sakraut valsts lielumā, bet vienlaikus gribēt ģeniālu diriģentu, šī pretruna dinamiski lēkā arī jāņugunīs. Kāds negrib, lai latvieši pieņemas spēkā un drosmē, jo vai ikviens uzrunātais latvietis taču sakās esam par savu Latviju.

To pašu izlūkoju gadiem ilgušajās peripetijās ap masu medijiem.

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