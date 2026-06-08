2026. gada Pasaules kausā futbolā aizvadītas vien grupu turnīra divas kārtas, bet tas jau ieies vēsturē ar trekniem burtiem – vakar 39. dzimšanas dienu atzīmējušais argentīnietis Lionels Mesi labojis visu laiku gūto vārtu rekordu, portugālis Krištianu Ronaldu kļuvis par pirmo, kurš bijis precīzs sešos finālturnīros.
Lionels Mesi trīs vārtiem pret Alžīriju pievienoja divus pret Austriju (2:0) un vēl nerealizēja 11 metru soda sitienu. Nu viņa kontā 18 vārti, par diviem apsteidzot līdzšinējo rekordistu vācieti Miroslavu Klozi. Puika, kuram bērnībā bija lielas veselības problēmas, labo vienu rekordu pēc otra, arvien pamatīgāk nostiprinot savu statusu kā visu laiku labākajam futbolistam. "Skatoties uz Mesi, neredzi spēlētāju, kurš cīnās ar vecumu, bet gan spēlētāju, kurš saprot spēli labāk nekā gandrīz jebkurš vēsturē," kolēģi slavē Francijas izlases bijušais uzbrucējs Tjerī Anrī.
Argentīnietis šo turnīru sāka fantastiski, bet Krištianu Ronaldu pēc pirmās spēles tika pamatīgi kritizēts un apšaubīta viņa vieta Portugāles izlases sākumsastāvā. Uz to Ronaldu atbildēja ar diviem vārtiem pret Uzbekistānu (5:0). Viņš ir vienīgais, kurš guvis vārtus sešos Pasaules kausos, kļuvis par otru vecāko vārtu guvēju turnīra vēsturē (41 gads, kamerūnietis Rožē Milla 1994. gadā iesita 42 gadu vecumā) un par rezultatīvāko portugāli Pasaules kausā, apsteidzot savulaik deviņus vārtus guvušo tautieti Eusebio. Ronaldu nu ir 10.
Uz papēžiem Mesi min francūzis Kilians Mbapē, kurš pa diviem vārtiem iesita Senegālai un Irākai, 27 gadu vecumā viņa rēķinā finālturnīros jau 16 vārti. Skaidrs, ka turpinājums sekos. Grupu turnīru Francija noslēgs pret Norvēģiju, kuras līderis Ērlings Holanns kļuvis tikai par sesto spēlētāju vēsturē, gūstot vismaz divus vārtus divās pirmajās spēlēs Pasaules kausā.
"RFS" raidierakstā kādreizējais izlases uzbrucējs Māris Verpakovskis nupat izteicās: ja 2004. gadā būtu bijis video atkārtojums, Latvija pret Vāciju varētu sist trīs 11 metru soda sitienus. Taču toreiz arbitrs apzaga mūsējos, neiedodot nevienu, un mačs noslēdzās 0:0. Bet Ganas un Anglijas spēle, kurā arī netika gūti vārti, bija kārtējais apliecinājums, ka arī šobrīd favorīti tiek pasargāti. 79. minūtē Ezri Konsa izklupienā soda laukumā nopļāva Prinsu Adu, bet video tiesneši pat nepasauca galveno arbitru Saitu Martinesu no Hondurasas paskatīties atkārtojumu. Pat Anglijas futbola autoritātes atzinušas – bija jāpiešķir 11 metru soda sitiens. Un vēl brīdi iepriekš kā minimums dzelteno kartīti bija pelnījis angļu vārtsargs Džordans Pikfords, savukārt Džūds Belingems aizlika roku priekšā mutei un palika nesodīts, atšķirībā no paragvajieša Migela Almirona, kurš šādā situācijā mačā pret Turciju jauno noteikumu dēļ saņēma sarkano kartīti.
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