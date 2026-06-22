ASV un Irāna ziņo par progresu pirmajās sarunās Šveicē

ASV un Irāna pirmdien vienojās izveidot komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu brīvu satiksmi Hormuza šaurumā un izbeigtu kaujas Libānā, pēc pirmās sarunu kārtas Šveicē paziņoja vidutāji, raksturojot sarunu pirmās kārtas rezultātus kā "iepriecinošu progresu".
ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa un Irānas parlamenta priekšsēdētāja Mohammada Bakera Kalibafa vadītās delegācijas svētdien Šveicē kūrortā pie Lucernas ezera sāka sarunas, kurās saskaņā ar pagājušajā nedēļā panākto provizorisko vienošanos divu mēnešu laikā plānots panākt galīgo vienošanos.
Sarunu vidutāji Pakistāna un Katara paziņoja, ka ir panākta vienošanās par "ceļvedi galīgās vienošanās panākšanai 60 dienu laikā", un tehniskās sarunas turpināsies šonedēļ Šveices kūrortpilsētā Birgenštokā.
"Ir panākts iepriecinošs progress, tostarp izveidots mehānisms turpmākām tehniskām sarunām," viņi teica, detalizēti aprakstot komunikācijas kanālu, kas izveidots, lai "izvairītos no incidentiem un pārpratumiem" Hormuza šaurumā.
Ir panākta vienošanās arī par "konflikta novēršanas vienību" starp pusēm un Libānas varas iestādēm, lai novērstu atkārtotu kauju uzliesmošanu, viņi teica.
Teherāna faktiski slēdza Hormuza šaurumu, atriebjoties par Izraēlas un ASV kopīgajiem uzbrukumiem 28. februārī, kas aizsāka karu Tuvajos Austrumos.
Libāna tika iesaistīta konfliktā, kad Irānas atbalstītais teroristu grupējums "Hizbollah" uzbruka Izraēlai par karu pret Teherānu, uz ko Izraēla atbildēja ar bombardēšanu Libānā.
Pēc virknes neveiksmīgu centienu sākt sarunas Vašingtona un Teherāna pagājušajā nedēļā beidzot parakstīja saprašanās memorandu par konflikta izbeigšanu, kurā bija iekļauts noteikums par cīņu pārtraukšanu Libānā starp Izraēlu un "Hizbollah".