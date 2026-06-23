Gatavojoties vērienīgiem uzkopšanas darbiem savā īpašumā, dzejniece un realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna sociālajos tīklos aicināja talkā palīgus. Lai gan gaidītā pūļa vietā dzejnieces pagalmā ieradās vien trīs dāmas – draudzenes Ilva, Daina un Māra –, darbi netika atcelti.
Saimniece savu nelielo komandu pirms darba cēliena vēlējās sātīgi pabarot, piedāvājot karstu zupas katlu. Kamēr abām vecākā gadagājuma kundzēm tika uzticēts uzdevums sagatavot sastāvdaļas rasolam, starp viņām uzreiz uzliesmoja ass konflikts. Magonei nācās iejaukties un dāmas kušināt: "Daina, miers! Ei! Kas nu ir?" Sirmgalvju ķīviņš gan tik viegli nerimās. Māra nesaudzīgi veltīja Dainai apzīmējumu "traka mātīte", kā arī publiski aizrādīja par viņas roku higiēnu.
Mēģinot situāciju vērst par joku, mājas saimniece painteresējās, vai gadījumā netuvojas pilnmēness fāze, un piebilda: "Nebūs jau pirmā reize, kad skandāls pie galda tieši šajā virtuvē". Šis incidents Magonei uzreiz atsauca atmiņā aizvadītās ziemas notikumus, kad abas tantes palīdzēja klāt galdus dzejas krājuma atvēršanas svētkiem. Arī toreiz scenārijs bijis identisks – Māra aktīvi centās nostumt Dainu malā no virtuves darbiem, skaļi šausminoties par viņas nagiem.
"Kauna tev nav," Māra joprojām neatkāpās, taču Magone neatlaidīgi centās nodzēst strīda dzirksteli, lai beidzot varētu pievērsties mājas darbiem. "Dainiņ, stop, miers! Nāc šurp! Viss ir labi," dzejniece steidza mierināt aizskarto draudzeni. Viņa uzsvēra, ka lauku sētā, kur ikdienā smagi jāstrādā, perfekti koptas rokas nemaz nav iespējamas. "Nu neplēsies! Rasols taču jāgriež," aicinot uz pamieru, Magone sirsnīgi apskāva Dainu un piebilda: "Nedusmojies uz to Māru! Katram savs."
Tomēr Māras aizrādījums Dainu bija dziļi aizskāris, un viņa neslēpa sarūgtinājumu par oponentes izvēlēto formu, kādā viedoklis ticis izteikts. Lai glābtu situāciju, mājas saimniece operatīvi atrada kompromisu un piespēlēja ideju par gumijas cimdiem.
Vērojot virtuves drāmu, dzejniece nespēja apvaldīt smieklus: "Manas vienīgās talcinieces jau salikās ragos, vēl pat nesākot darbu," viņa rezumēja. Tiklīdz gaisotne beidzot kļuva mierīgāka, Magone nekavējoties sadalīja pienākumus: kamēr Māra palika telpās pie salātu bļodas, dzejniece kopā ar Dainu un Ilvu devās strādāt dārzā.
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