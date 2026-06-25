Vēl pavisam nesen šķita, ka veselajam saprātam vajadzētu gūt virsroku, tā gribējās teikt, vērojot kārtējo domstarpību uzplaiksnījumu Ukrainas un Polijas attiecībās, ko bija izraisījis Varšavas sašutums par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu piešķirt Ukrainas armijas speciālo operāciju vienībai Ukraiņu sacelšanās armijas (UPA) varoņu goda nosaukumu. 

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