No 21. jūnija svētdienās pulksten 19.40 kanālā TV3 būs skatāms raidījums "Nekā personīga bez protokola". Vasaras starpsezonā astoņās epizodēs aktuālo sarunu formā raidījuma veidotāji informēs sabiedrību par aktuālākajiem notikumiem priekšvēlēšanu periodā, lai arī karstajā vasarā neaizmirstos kritiskā domāšana un lai nepaslīd garām priekšvēlēšanu notikumu būtība.
"Raidījuma stiprā puse ir pētnieciskās žurnālistikas raidījuma "Nekā personīga" pieredze – šīs būs jau septītās Saeimas vēlēšanas, ko atspoguļosim un kam sekosim līdzi. Raidījuma formāts ļaus vieglāk dalīties ar šo pieredzi, neslēpjot arī faktos balstītu žurnālistu viedokli," atklāj raidījuma "Nekā personīga bez protokola" producente Arta Ģiga.
Raidījumu "Nekā personīga bez protokola" vadīs labi zināmie "Nekā personīga" žurnālisti, kuri aicinās studijā arī viesus – cilvēkus, kuri pārzina notikumu aizkulises un gatavi ar to dalīties.
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