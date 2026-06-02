Pēc traģēdijas Denali kalnā Aļaskā, kur dzīvību zaudēja alpīniste un radio personība Inese Pučeka, ar aizkustinošiem piemiņas vārdiem sociālajos medijos dalījušies viņas draugi un kolēģi — radio personības Rūdolfs Budze jeb DJ Rudd un Toms Grēviņš.
DJ Rudd atminās, ka ar Pučeku iepazinies pašos Radio Pieci pirmsākumos, kad abi apmeklējuši runas nodarbības. Vēlāk viņi kopā vadījuši raidījumus un saglabājuši draudzību arī pēc tam, kad vairs nestrādāja vienā kolektīvā. Budze stāsta, ka tieši viņš savulaik mudinājis Pučeku veidot podkāstu par kalniem, un vēlāk piedalījies tā tapšanā.
Kad pēdējo reizi Budze ar Pučeku marta beigās satikās, uz atvadām viņš teicis, ka "alpīnisti nav īsti normāli", viņa atbildēja:
"Nomirt jau var jebkurā brīdī, kaut vai uz ielas!".
Pēdējā saņemtā ziņa no Pučekas bija kalnu fotogrāfijas. "Es pazaudēju draugu. Šausmīgi sāp," raksta DJ Rudd.
Savukārt Toms Grēviņš savā ierakstā plaši atskatījās uz Pučekas profesionālo ceļu radio. Viņš atgādināja, ka Pučeka mediju pieredzi sāka iegūt "Radio 101", vēlāk iesaistījās Latvijas Radio jauniešu projektos, strādāja Radio Pieci un bija viena no raidījuma "Pieci rīti" balsīm. Grēviņš raksturoja viņu kā enerģisku, aizrautīgu un spilgtu personību, ar kuru kopā piedzīvoti daudzi neaizmirstami radio ētera brīži.
Jau ziņots, ka Denali kalnā Aļaskā bojā gāja trīs Latvijas alpīnisti — Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Savukārt Mārtiņš Bilzēns pēc kritiena tika nogādāts slimnīcā, bet pārējie ekspedīcijas dalībnieki ar glābēju palīdzību tika evakuēti. Vēlāk tika atklāts, ka alpīnisti nokrituši aptuveni 300 metrus pa stāvu sniega un ledus nogāzi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu