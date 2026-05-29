Saņemta traģiska vēsts no Ziemeļamerikas – Aļaskā, nokrītot no Denali kalna nogāzes, bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas: Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs.
Negadījumā smagi cietis arī Mārtiņš Bilzēns, kurš kritiskā stāvoklī evakuēts un nodots ASV mediķu aprūpē.
Savukārt pārējie ekspedīcijas dalībnieki – Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš – pēc traģiskā negadījuma palikuši nometnē, lai sadarbībā ar glābšanas dienestiem organizētu drošu nokļūšanu lejā no kalna.
"Ar visdziļākajām skumjām paziņojam, ka šajā kalna ledainajās nogāzēs savas dzīvības ir zaudējuši trīs mūsu draugi, talantīgi un pieredzējuši kāpēji. Latvijas Alpīnistu savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību Ineses, Vijas un Renāra ģimenēm, tuvākajiem, draugiem, visiem, kuru dzīves ceļi saveduši kopā ar viņiem. Šis ir neizsakāmi sāpīgs, neatgriezenisks zaudējums visai Latvijas kalnos kāpēju saimei," teikts Alpīnistu savienības paziņojumā.
Denali ir Ziemeļamerikas augstākā virsotne, tās augstums sasniedz 6190 metrus. Kalns atrodas tikai aptuveni 390 kilometru attālumā no Polārā loka un tiek uzskatīts par vienu no sarežģītākajiem un skarbākajiem alpīnisma galamērķiem pasaulē.
Lai sasniegtu virsotni, alpīnistiem jāpārvar gandrīz 4000 augstuma metru, kopumā veicot aptuveni 100 kilometru garu maršrutu. Liela daļa posmu tiek veikta vairākkārt, nesot ekipējumu un pārtikas krājumus līdz pat 25 dienām.
